I 15 pronti alla scissione alla Camera L'ira di Luigi: tradiscono gli italiani

IL RETROSCENA

ROMA «Sono stato lasciato solo dal M5S. Di Maio mi ha mandato al massacro». Nel giro di telefonate avute ieri da Lorenzo Fioramonti con vari parlamentari, in molti hanno colto la rabbia dell'ormai ex ministro e soprattutto l'intenzione a non farsi da parte politicamente. Anzi di diventare il «pivot» di un nuovo gruppo parlamentare, pieno di ex M5S come lui e non solo, che sostenga comunque il governo. D'altronde, il grande salto il docente universitario lo coltivava da tempo. All'inizio doveva essere coordinato anche con una decina di senatori ribelli, ma questo addio così repentino ha scombinato i piani. Anche se a gennaio non è esclusa affatto una mossa dei rivoltosi di Palazzo Madama, sotto forma di un documento.

La lista di deputati pronti a lasciare Di Maio è composta da Massimiliano De Toma, Rachele Silvestri, Roberto Rossini, Roberto Cataldi, Nadia Aprile, Gianluca Rospi, Nunzio Angiola, Andrea Vallascas e altri parlamentari alla prima legislatura. Molti di questi sono professionisti eletti nei collegi uninominali, molti di questi - secondo il sito www.tirendiconto.it- non risultano in regola con le restituzioni dovute al Movimento, come Fioramonti. E dunque, secondo le regole grilline, se non correranno al bancomat entro il 31 dicembre finiranno sotto le cortesi attenzioni dei probiviri, rischiando nei casi più gravi l'espulsione: «Stiamo facendo riflessioni sul momento politico, il M5S non è più quello che conoscevamo», ripetono un po' tutti gli scissionisti. Tra di loro ce ne sono «cinque» che, come nelle partite di poker, giocano con le carte coperte. L'obiettivo infatti è chiaro: arrivare a quota 20. Puntando a formare un nuovo gruppo con l'inserimento degli ex già finiti, per vicissitudini varie, nel gruppo Misto. Qualche nome: Andrea Cecconi, Sara Cunial, Gloria Vizzini e Veronica Giannone. L'idea potrebbe attrarre anche gli eletti con Centro democratico+Europa come Alessandro Fusacchia. I contatti sono in corso, anche in queste ore di festa. Se la componente degli scissionisti riuscirà a formare un gruppo autonomo a quel punto non è escluso che cambino gli equilibri all'interno del governo. «Perché 20 voti diventerebbero fondamentali come accade adesso per Italia Viva», racconta chi sta lavorando al progetto. E non esclude di chiedere al premier «un riconoscimento».

LE TENSIONI

Chi invece, dopo tante indiscrezioni, non farà parte della compagnia è Giorgio Trizzino, medico palermitano, a capo della corrente dei competenti. «Rimango dove sto - dice - ma sarò una spina nel fianco del Movimento per spronarlo a fare meglio. Fioramonti? Trovo la sua mossa non corretta, soprattutto per le sfide che attendono la scuola e l'Università». Ma in queste ore il Movimento è di nuovo in fibrillazione. Di Maio si è dato l'autodisciplina del silenzio. Anzi, vuole che sia Conte a trovare il prima possibile «una soluzione sentite le forze di maggioranza» per il dopo-Fioramonti. All'ex ministro, il leader M5S riserva parole al curaro, nei suoi colloqui telefonici: «Voleva fare il personaggio, ha sfruttato il suo ruolo solo per avere visibilità. Non è una perdita». Non diverso il sentimento del ministro degli Esteri nei confronti dei parlamentari intenzionati allo strappo: «Chi non è d'accordo con lo spirito del M5S se ne deve andare, ma queste persone tradiscono gli elettori, e cioè gli italiani». Il timore, nei quartieri alti del Movimento, è che questa scissione alla Camera possa, per un gioco di rimbalzi, portare scossoni al Senato dove la Lega non ha posto la parola fine alla sua campagna acquisti. E a Palazzo Madama, si sa, i numeri su cui poggia l'esecutivo sono fragili. Intanto, i big pentastellati tacciono. Alessandro Di Battista non parla, ma il suo amico ed europarlamentare Ignazio Corrao, neo facilitatore, va all'attacco e consiglia a Fioramonti di «restituire tutti i soldi e di dimettersi da parlamentare».

Nel tiro all'ex ministro c'è anche chi, come Luigi Gallo presidente della commissione cultura, fa il controcanto: «A me stupisce che in un'epoca di egoismi, di arrivismo e di ambizioni sfrenate Lorenzo abbia dato un segnale in totale controtendenza». Anche Paolo Lattanzio (che rimane nel M5S) difende in un certo senso Fioramonti: «Lorenzo ha posto un punto politico importante, con lui ho condiviso molte battaglie per riportare la scuola al centro dell'agenda politica». Non a caso in serata è proprio l'ex titolare del dicastero dell'Istruzione a farsi vivo con un tweet: «Il tema non è mai stato accontentare le mie richieste, ma decidere che Paese vogliamo. Perché è nella scuola e nell'università, eterne cenerentole, che si costruisce quello che saremo. Spero che ora si possa aprire una vera riflessione nazionale sul futuro». Nel frattempo è partita nel M5S e nel governo.

