IL CHIARIMENTOVENEZIA Niente obbligo di Green pass per accedere in hotel o nei bar e ristoranti interni alle strutture alberghiere. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai rappresentanti delle associazioni di categoria veneziane, soddisfatti del provvedimento emesso dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia.Nonostante le linee guida per l'hotellerie siano arrivate agli sgoccioli, ora si sa che l'attestazione di guarigione da Covid,...