Giovanna è una donna di mezza età. Da sempre lavorava nel settore del turismo, faceva la governante in uno dei tanti hotel che oggi a Venezia ha chiuso i battenti. L'arrivo dei visitatori si è bruscamente stoppato, dall'acqua granda di novembre 2019 in poi, le camere sono vuote, non c'è nessuno da far dormire sotto ai tetti della laguna. Nessuno di cui occuparsi, da coccolare, a cui dare il benvenuto o l'arrivederci, prima di rimboccarsi faticosamente le mani per risistemare le stanze.

Il calvario di Giovanna è iniziato quando ha conosciuto da vicino il covid, un contatto duro, che l'ha provata nella salute e nel morale, obbligandola all'ospedalizzazione. In quei momenti, già di per sé duri, gli sconti non ci sono per nessuno. Anzi, il conto presenta anche solitudine, preoccupazione, dispiaceri, fatiche e il guardare al futuro con più dubbi che certezze. L'unico sorriso, oltre a quello degli infermieri, è l'indennità di disoccupazione, che però a malapena copre affitto e condominio.

E così, all'uscita si trova a dover fare i conti con le esigenze più basilari, andando negli uffici del Comune chiedendo una mano per pagare le bollette. Però Giovanna ha carattere e allo stesso tempo chiede di rendersi utile. Vuole cambiare la sua vita senza rassegnarsi, forse vuole anche contraccambiare in qualche modo quel poco che le casse comunali possono darle. A questo punto diventa volontaria per provare a ridare un senso a questo periodo così difficile, incontrare di nuovo sguardi, sorrisi e speranze.

