Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMACAGLIARI L'ennesima lite tra le mura di casa, l'ennesimo femminicidio in Italia: un'emergenza che sembra non avere fine. A pochi giorni dalla tragedia di Sennori (Sassari), dove un uomo ha sparato alla fidanzata ferendola gravemente per poi togliersi la vita impiccandosi, ieri a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari, un uomo di 67 anni ha ucciso a coltellate la moglie 60enne, per poi consegnarsi ai carabinieri.La tragedia è...