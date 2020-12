L'OMICIDIO-SUICIDIO

PADOVA «Sono stata io a portare i miei figli a casa del mio ex marito. Pensate avrei potuto farlo se avessi anche solo immaginato che potesse far loro del male? Li avrei accompagnati nella casa del loro macellaio?». Ieri pomeriggio la mamma di Pietro e Francesca, i due ragazzi di 13 e 15 anni assassinati nella casa del padre nel padovano domenica mattina dal papà 49enne, Alessandro Pontin, si è recata spontaneamente dai carabinieri. Cinque ore di colloquio nella stazione di Trebaseleghe per raccontare al maresciallo tutta la sua vita dall'incontro con Alessandro, al matrimonio nel 2005, al divorzio nel 2015 fino a sabato nel primo pomeriggio, quando Roberta Calzarotto ha accompagnato i suoi ragazzi dal papà.

IL MATRIMONIO

«Quella con mio marito era una relazione tossica - ha spiegato tra le lacrime, con un dolore che nessuno può capire - tanto che ci siamo lasciati. Ma non è mai stato violento con Pietro e Francesca. Posso dire che era duro con loro, ma non cattivo, non avrei mai pensato potesse far loro del qualcosa di brutto. E a loro non ho mai detto nulla di male sul loro papà». Ai carabinieri ha ribadito che c'erano state delle tensioni tra loro, specialmente quando lei lo denunciò perché non pagava gli alimenti. Ma le cose si erano risolte quando Pontin riprese a lavorare quest'estate e saldò i suoi debiti con l'ex moglie.

La procura ha accelerato i tempi dell'autopsia per consentire i funerali dei ragazzi prima di Natale. Così ieri il medico legale ha eseguito l'esame sui corpi prima di Alessandro Pontin, poi di Francesca e infine di Pietro. Accertamenti che si sono conclusi in tarda serata. Sul corpo di Francesca ci sono numerose coltellate, comprese alcune anche sulle braccia.

LE SCRITTE

Intanto si fa strada sempre più l'ipotesi che ad armare la mano del padre contro i figli sia stata la depressione e uno stato psichiatrico fragile. All'interno della casa dell'orrore durante la perquisizione i carabinieri hanno ritrovato degli appunti scritti a mano su dei fogli da Pontin. Tutti mi giudicano, Mi sento giudicato dal mondo che mi osserva e mi critica, Vivo nel costante giudizio di tutti e altri pensieri che fanno pensare che l'uomo potesse avere delle manie di persecuzione che possano essere poi sfociate in una depressione che lo ha portato a decidere di uccidere se stesso e i propri figli, per portarli in un luogo migliore. Sulla vicenda si esprime anche il procuratore capo Antonino Cappelleri: «L'episodio è stato qualcosa di totalmente imprevedibile. La signora a maggio di quest'anno ha denunciato il marito perché non passava gli alimenti ai figli. Poi lui, nei mesi a seguire, ha trovato un impiego, e a novembre ha pagato gli alimenti anche quelli arretrati. A questo punto la signora ha rimesso la querela».

Marina Lucchin

