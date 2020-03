«Ho iniziato a fare le consegne a domicilio. Porto i giornali a chi me lo chiede, soprattutto a quei clienti anziani che preferiscono non uscire. E, dato che sono per strada, faccio per loro anche qualche altra commissione, se serve. Il tutto, ovviamente, gratis». Maurizio Pregnolato è il decano degli edicolanti trevigiani, oltre che il rappresentante sindacale per tutta la provincia. E rimarca con forza il ruolo della sua categoria in questi giorni così critici.

Pregnolato, edicole come presidi nel territorio.

«Le edicole sono state giustamente considerate esercizi fondamentali. Il nostro compito è distribuire i giornali, fare in modo che la gente resti informata in giorni così complicati».

Un bisogno di informazione reale?

«Lo tocchiamo con mano continuamente: i quotidiani si vendono, siamo aperti praticamente solo per questo. La gente li chiede, si rende conto che informarsi solo nel web non basta. Non è sempre sicuro in un momento in cui si cercano informazioni certe».

Si vendono solo quotidiani nell'emergenza?

«In questa fase ritorna l'autorevolezza del giornale, della carta stampata. In tanti poi pensano che devono starsene a casa tutto il giorno, quindi si prendono qualche settimanale o mensile. Vanno moltissimo le pubblicazioni di enigmistica. Anche due per famiglia».

Lei ha avanzato anche la proposta di utilizzare le edicole, in questi frangenti, anche per altro.

«Ho scritto al sindaco di Treviso dicendo che siamo disponibili anche per distribuire le mascherine. Sappiamo tutti che sono sempre più richieste e che sono utili. Penso che una rete capillare come quella delle edicole possa diventare importante per distribuirle. Noi, eventualmente, ci siamo».

Nonostante l'invito a restare a casa la gente viene comunque a prendere il giornale.

«Magari oggi (ieri ndr) qualcuno in meno. Ma a tal proposito voglio lanciare un appello. Ho saputo di alcune multe date a chi era uscito per andare in edicola. Le forze dell'ordine stanno facendo un grande lavoro, ma è bene chiarire che l'edicola è come il negozio di alimentari. Si può uscire per andare a prendere il giornale. Ecco: magari senza fare i furbi e andando a quella più vicina a casa e non nel comune vicino».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA