«Ho deciso, me ne vado con il Carroccio» Poi frena: «Mercato delle vacche? Rido»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Ho deciso, me ne vado: tra poche ore sarà tutto chiaro, molto chiaro». E Lega sia dunque, senatore Stefano Lucidi?«Sì, mi sembra una scelta coerente: su questa vicenda del Mes, poi si è consumato uno strappo. Ci hanno prospettato una risoluzione scritta dal governo. Con il M5S ho chiuso».Però la Lega è un approdo complicato per lei. Lo ammetta.«So che sarò massacrato da tutti, ma non ho paura. Lo faccio anche per la mia regione».L'Umbria, governata dalla Lega.«Appunto con la Tesei ho un ottimo rapporto se ho un'idea per la mia...