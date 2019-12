«Hitler uno di noi, odiava gli ebrei» I deliri di Khan, l'aspirante martire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIALONDRA Ai giudici che lo condannarono nel 2012, la pericolosità di Usman Khan era apparsa in modo evidente. Non solo all'epoca il ragazzo, appena ventunenne, era già parte di una cellula di nove persone, i «nove leoni», con una lista di obiettivi lunga e variegata, dalla creazione di una madrassa in Kashmir per addestrare terroristi da finanziarsi con i sussidi di disoccupazione britannici all'uccisione dell'allora sindaco di Londra Boris Johnson, di cui avevano l'indirizzo personale, ma in questa distinta comitiva Khan era subito...