Harry e la regina, divorzio consensuale: «Ma perderà il diritto ai fondi pubblici» `

LA TRATTATIVA

LONDRA Un periodo di transizione, magari da trascorrere tra il Canada e il Regno Unito, è quello che ci vuole. Per calmare gli animi e permettere, si presume, alle squadre di avvocati di mettere a punto i dettagli dell'intricatissima questione del divorzio tra Meghan, Harry e il resto della famiglia reale, cercando di risanare una frattura che, se lasciata aperta, potrebbe portare a una serie di problemi tra cui, si vocifera, interviste e libri pieni di segreti di casa e commenti poco regali. Il tutto con il forte rimpianto di vedere andare via il nipotino più amato insieme a una moglie che, almeno all'inizio, era sembrata perfetta per portare la monarchia verso il futuro. È questo il senso del comunicato dai toni estremamente concilianti rilasciato dalla regina Elisabetta alle 5 in punto, al termine di un blindatissimo summit della famiglia reale che si preannunciava teso e aveva tutte le ragioni per esserlo.

Fissato per le 2 del pomeriggio a Sandringham, in Norfolk, alla presenza della sovrana, di Carlo, di William, di Harry e, secondo quanto previsto inizialmente, forse anche con un collegamento telefonico con Meghan dal Canada, l'incontro è durato circa novanta minuti si è concluso intorno alle 3,30, con i tre principi andati via su tre vetture separate, ed è stato meno dirimente del previsto. «Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia», ha spiegato la sovrana in prima persona, cosa piuttosto irrituale, in una nota a cui non hanno fatto seguito indiscrezioni o precisazioni. «Io e la mia famiglia appoggiamo totalmente il desiderio di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita in quanto giovane famiglia», e «anche se avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della famiglia reale, rispettiamo e capiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente come famiglia rimanendo una parte apprezzata della mia famiglia», si legge in un testo breve in cui la parola famiglia, forse inconsciamente, viene ripetuta ben otto volte.

Elisabetta passa a spiegare che Harry e Meghan hanno «chiarito che non vogliono dipendere dai fondi pubblici nella loro vita», senza specificare se questo significherà che il principe Carlo taglierà loro anche la paghetta da circa due milioni e mezzo di euro che ricevono ogni anni dalle sue tasche, oltre ai generosi versamenti extra che il padre di Harry avrebbe fatto in questi anni per permettere ai due di mantenere il loro stile di vita stratosferico e ai 2,4 milioni di sterline di fondi pubblici serviti a ristrutturare Frogmore Cottage. «È stato quindi convenuto che ci sarà un periodo di transizione in cui i Sussex passeranno del tempo in Canada e nel Regno Unito», ha aggiunto la sovrana, senza precisare a che titolo e, soprattutto, con quale titolo, se ancora come altezze reali in grado di svolgere un lavoro ufficiale per conto della corona o no. Nel testo, non vengono mai chiamati duca e duchessa e secondo alcuni potrebbe essere un'allusione al fatto che presto, magari dopo questo periodo di transizione dalla durata ancora indefinita, non lo saranno più. «Ci sono questioni complesse che la mia famiglia deve risolvere e c'è ancora del lavoro aggiuntivo da fare, ma ho chiesto che venga raggiunta una decisione definitiva nei prossimi giorni», ha concluso la sovrana: per lei la priorità è che la monarchia non esca danneggiata da questa vicenda, malgrado la scelta di Meghan di tagliare i ponti il prima possibile, e per questo è importante mostrare un fronte unito, un tono accomodante e la consueta impassibilità necessaria per non permettere che i Windsor vengano trascinati nel fango.

MONARCHIA SNELLITA

Inoltre, visti i progetti di Carlo di una «monarchia snellita», con meno personalità mantenute dai contribuenti britannici, qualunque risultato di questi giorni avrà conseguenze anche sulla vita di Charlotte e Louis, secondo e terzo figlio di William e Kate e quindi molto in là nella linea di successione al trono. Oggi la decisione di Harry è più complicata che per Meghan, anche perché ha sempre dimostrato molto affetto nei confronti della nonna e sicuramente non gli avrà fatto piacere che lei, Elisabetta II, si sia sentita «tradita in maniera monumentale».

Cristina Marconi

