«Hanno sottovalutato i rischi di inciucio Forza Italia? Vediamo che garanzie dà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La crisi sta prendendo una piega che non mi piace neanche un po'. Andare a votare in Senato sul calendario significa consentire le prove tecniche di inciucione».Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, non è soddisfatta dell'esito della riunione della capigruppo in Senato?«Assolutamente no, è surreale. Fratelli d'Italia, come è noto, sostiene che si debba votare la mozione di sfiducia a Conte il prima possibile. Ma attenzione: qui non è solo un problema di date, non c'è questa grande differenza se si voterà il 14 o il 20. La...