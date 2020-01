Hamza, il ragazzo che fece l'impresa: dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf

LA STORIA

Quaranta miglia nautiche, settanta chilometri in mezzo ai venti e al mare ghiacciati. Con una barca medio piccola si percorrono in una manciata di ore, ma con il wind surf è tutta un'altra storia. Ed è la storia del giovane tunisino Hamza Elawras, 20 anni, partito a Capodanno da Kélibia, antico porto fenicio e attuale cittadina tunisina di quarantamila abitanti che si affaccia sul Mediterraneo, e approdato a Pantelleria, in provincia di Trapani. Si era allenato per anni Hamza prima di prendere il largo con la tavola da surf dalla spiaggia del club nautico di Kélibia e raggiungere Pantelleria in quattro ore, vestito solo di lycra: una muta con la bandiera tunisina, delle scarpe e dei guanti. Ha fatto delle pause durante la traversata e ha pure girato dei video col telefonino. Non era facile, nel canale di Sicilia possono verificarsi condizioni di bassa pressione pericolose che si traducono in onde alte e vento molto forte oltre a pioggia e freddo estremo. Hamza è arrivato nel pomeriggio del Primo gennaio, senza documenti, e quindi è stato trasferito nel centro di accoglienza di Milo. «Ce l'ho fatta!», ha detto contento al suo amico Gaith Ghebrich che l'ha sentito al telefono e con cui ha avuto un'esperienza lavorativa comune al club Med di Djerba.

CAMPIONE

Hamza è stato anche istruttore di vela ad Hammamet, ha cominciato a studiare vela a sei anni nel team Optimiste e ha vinto più volte il campionato nazionale e la Coppa tunisina, è arrivato quinto ai campionati africani. Ma dopo gli attacchi terroristici anche in Tunisia il turismo è calato e Hamza è disoccupato. Alle autorità italiane ha raccontato di essere minorenne. Ma non è così, per cui per legge scatta un decreto di respingimento. In Tunisia il giovane ora è popolarissimo grazie ai media che hanno dato risalto alla sua impresa. Ora però i sorrisi smaglianti che scorrono uno dopo l'altro sul suo profilo Facebook sono diventati una faccia serissima. Una tuta e una felpa hanno preso il posto della muta e del costume. Se prima l'impresa straordinaria aveva lasciato dubbi - è un migrante che al posto del gommone ha usato un altro mezzo? - sembra tutto più chiaro. Adesso, il campione di wind surf si trova a Mazzara del Vallo ed è un migrante come tutti: vuole proseguire il cammino, ottenere dei documenti e non fermarsi in Sicilia. Vorrebbe essere adottato dalla Federazione italiana o francese della Vela, racconta il suo amico. Hamza è orfano di madre e suo padre fa il falegname a Kélibia. «Famiglia povera, e sport da ricchi», sintetizza Gaith. Hamza è un migrante a tutti gli effetti, lo racconta bene la foto che si è fatto scattare davanti al binario di una stazione ferroviaria siciliana e che fa presupporre l'attesa di un treno per continuare la traversata via terra. Oltre all'immagine in stazione su Facebook ha postato anche un messaggio: «Ce la farò finché non vedo la delusione sulle facce di tutti quelli che hanno scommesso sul mio fallimento». E gli ultimi tre anni sulla sua bacheca social parlano tutti di questa impresa.

Stefania Piras

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA