«Hai il diavolo», prete denunciato per stalking: fa troppi esorcismi

LA VICENDABELLUNO Ossessionato dal trentacinquenne che vuole strappare gli occhi alle persone. Convinto che non si tratti di un disabile psichico, che può fare male a sé e agli altri come dicono i medici, ma che sia semplicemente vittima del demonio. Uno da curare con le sue preghiere. A far emergere la vicenda, fatta di interventi a ripetizione delle forze dell'ordine e di una lista di querele interminabile, è stata la Procura di Belluno che ha chiesto per il parroco esorcista, 76 anni, ora sospeso, il divieto di avvicinamento alla...