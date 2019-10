Hagibis, il tifone più violento da 60 anni costringe il Giappone a barricarsi in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZATOKYO Con oltre metà del Giappone chiuso in casa per ripararsi dal peggior tifone degli ultimi 61 anni, è stata una potente scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ad annunciare lo sbarco sulla costa orientale di Hagibis, il 19° ciclone da gennaio. Una botta che ha fatto tremare per 20 interminabili secondi soprattutto la megalopoli Tokyo-Yokohama, 35 milioni di abitanti: non un terremoto qualsiasi, ma che pure sarebbe stato archiviato in fretta dai giapponesi se non si fosse scatenato proprio insieme al tifone più temuto. C'è un...