«Ha un nome straniero, non lo assumo»

IL CASOPADOVA Aveva molte carte in regola per ambire a quel posto di lavoro. L'età giusta, le competenze professionali, una buona esperienza alle spalle e la vicinanza rispetto a casa. Anzi, era convinto di averle tutte. In realtà c'era un aspetto che gli è costato l'assunzione: la sua origine straniera. E così un trentenne padovano, di nazionalità italiana ma cresciuto in una famiglia di origine marocchina, ha visto sfumare il sogno di quel contratto. «È una vergogna, una vicenda becera e tristissima. Solo una persona bigotta può...