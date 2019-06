«Ha sparato dal balcone alle spalle del ladro» Il nodo legittima difesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Nessuna colluttazione. Nel giorno in cui un intero paese è sceso in strada a Pavone Canavese, in difesa del tabaccaio che giovedì scorso ha sparato e ucciso uno dei ladri, la versione del commerciante viene smentita. L'autopsia racconta un'altra storia: Ion Stavila, 25 anni, moldavo, è stato colpito alle spalle mentre si trovava sul marciapiede, a pochi metri dalla tabaccheria Winner Point, alle porte di Ivrea, in provincia di Torino. Marcellino Franco Iachi Bonvin gli ha sparato sì, ma dal balcone. L'esame, eseguito ieri...