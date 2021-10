Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAVERONA Si è chiusa in modo ulteriormente tragico la vicenda della mamma cingalese sospettata di aver ucciso le figlie martedì mattina in una casa di accoglienza di Verona: il corpo della donna è stato ripescato ieri pomeriggio nell'Adige, il fiume che scorre a poche centinaia di metri dal centro comunale Porto delle mamme in cui era stata accolta con le sue bimbe per le presunte violenze del marito, peraltro non confermate in...