Ha risposto su fondi del Mose e su Grandi navi, ma sulle questioni spinose dei rapporti tra Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato alle opere pubbliche o sul ruolo del nuovo super commissario Elisabetta Spitz, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine del Comitatone, ha scelto di rinviare ogni dichiarazione. Silenzio anche in merito al nuovo Provveditore delle opere pubbliche delle Tre Venezie, l'ex Magistrato alle acque.Ministro De Micheli, partiamo però dal Mose: come saranno trovati i fondi per manutenzione e...