IL CASO

PARIGI Colpevole di un «patto di corruzione», colpevole di aver corrotto un magistrato «per suo personale interesse», di aver danneggiato «l'immagine» del presidente della Repubblica francese: Nicolas Sarkozy è stato condannato ieri a tre anni di carcere di cui uno senza condizionale. Il ricorso in appello blocca per ora l'esecuzione della sentenza: se fosse confermata per l'ex presidente significherebbe, se non la prigione, gli arresti domiciliari, il braccialetto elettronico, lavori socialmente utili. Dopo Jacques Chirac, Sarkozy, 66 anni, all'Eliseo dal 2007 al 2012, è il secondo ex presidente a subire una condanna in Tribunale. Ieri Sarko' è rimasto immobile mentre i giudici del tribunale di Parigi pronunciavano il verdetto. Condannati, come lui, gli altri due imputati: il suo ex avvocato Thierry Herzog e l'ex magistrato presso la Corte di Cassazione Gilbert Azibert.

IL SILENZIO

Nell'aula, semivuota per le misure sanitarie, il tutto è avvenuto in un silenzio glaciale. Nessun commento da parte di Sarkozy, che ha lasciato il tribunale con un secco gesto della mano. Quasi a dire: non finisce qui. Più caloroso invece il commento della moglie Carla Bruni. Su Instagram ha scelto una foto di loro due, sposati da tredici anni e genitori di Giulia, teneramente vicini, e una frase senza equivoco: «Che accanimento insensato amore mio la battaglia continua, la verità vincerà. #ingiustizia». Dopo poche ore, i like erano già 30mila.

Per Sarkozy - che a destra resta l'uomo più popolare nonostante il «ritiro» dalla politica dal 2016, quando fu sconfitto alle primarie per scegliere il candidato all'Eliseo - è comunque un brutto colpo. Senza contare che la condanna di ieri è relativa solo a uno dei numerosi dossier giudiziari in cui è coinvolto. Il «patto di corruzione» per il quale è stato condannato risale al 2014. Una serie di intercettazioni (in realtà disposte dal giudice per un altro affaire giudiziario relativo a presunte tangenti libiche per il finanziamento della sua campagna) rivelarono che Sarkozy aveva tentato di ottenere dal magistrato in Cassazione Azibert informazioni confidenziali che lo riguardavano e anche alcuni «favori» su un'inchiesta in corso. In cambio, Azibert avrebbe avuto il suo appoggio per una promozione che lo avrebbe portato nel principato di Monaco. L'accusa si è basata sull'intercettazione di conversazioni tra l'ex presidente e il suo avvocato, avvenute su una linea «ufficiosa» e tra due cellulari con carte prepagate a nome di Paul Bismuth, considerato lo pseudonimo usato da Sarkozy per discutere col suo legale e amico le questioni più «delicate». Alla fine, l'ex presidente non aveva comunque ottenuto quello che voleva in Cassazione e Azibert non era stato nemmeno promosso a Montecarlo. Non importa: per la corte «c'è la prova di un patto di corruzione basata su una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, frutto delle strette relazioni di amicizia tra i protagonisti». Sarkozy, «che è stato garante dell'indipendenza della giustizia, si è servito del suo statuto di ex presidente per gratificare un magistrato, perseguendo un interesse personale».

DETERMINATO

La sua legale, Jacqueline Laffont, ha parlato di un «giudizio estremamente severo», «totalmente infondato e ingiustificato», e ha assicurato che Sarkozy «è tranquillo, ma determinato ad andare avanti per dimostrare la sua innocenza». Pesanti anche le motivazioni delle condanne degli altri due imputati (entrambi hanno annunciato di ricorrere in appello): per la corte, il magistrato Azibert «ha violato ripetutamente il codice deontologico» mentre Herzog «si è posto al di fuori del perimetro di un avvocato e ha fatto prevalere il legame personale con Sarkozy». Sono stati riconosciuti colpevoli di corruzione, concussione e violazione del segreto professionale.

Sarkozy ha sempre denunciato «un processo alle intenzioni» basato su intercettazioni «illegali» e ha chiesto il proscioglimento totale davanti a «un deserto di prove». Per lui nessun riposo: il 17 marzo sarà di nuovo davanti ai giudici per il processo dell'«affaire Bygmalion» su presunti finanziamenti illeciti della sua campagna presidenziale nel 2012, quando fu sconfitto da François Hollande. A destra, i Républicains hanno fatto blocco per difendere il loro ex presidente: di «accanimento giudiziario» ha parlato il responsabile del partito Christian Jacob. Solidarietà a Sarkozy è arrivata anche dal ministro dell'Interno in carica, Gérald Darmanin, un suo ex pupillo: «a lui va il mio sostegno amichevole ha detto Darmanin Non dimentico tutto quello che ha dato al nostro paese».

Francesca Pierantozzi

