IN VENETO

VENEZIA Non sanno una parola di italiano. E da quanto si è capito, neanche di cinese. Parlano solo la lingua di Wuhan, l'esteso capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina Centrale, dove alla fine di dicembre si è sviluppata la nuova polmonite e da dove il 23 gennaio sono arrivati in Italia per una vacanza. È la coppia di 66 e 67 anni che sta tenendo tutti, da Verona a Roma, col fiato sospeso per aver introdotto nel nostro paese il Coronavirus. Per parlarci assieme, visto che in cinese tradizionale non si riusciva a comunicare, le autorità hanno dovuto mettersi in contatto con una loro figlia che abita negli Stati Uniti d'America e che sta facendo da interprete. Toccherà probabilmente a lei spiegare anche cos'hanno fatto i suoi genitori il giorno in cui sono stati a Verona, chi hanno avvicinato magari all'Arena o sotto il balcone di Romeo e Giulietta. Per ora c'è un solo osservato speciale: il dipendente dell'hotel veronese che ha avuto un «contatto» con la coppia risultata positiva al Coronavirus e ora ricoverata allo Spallanzani di Roma.

LA TAPPA

Il gruppo di cinesi sbarcato a Malpensa non si è fermato a Milano, ma si è diretto subito a Verona. Un solo pernottamento, check-in il 23 gennaio, check-out il 24. Le operazioni, sia all'arrivo che in partenza, le ha fatte per tutti il capo-comitiva. Eppure la coppia risultata poi positiva alla nuova polmonite cinese, ha avuto un contatto, «breve e a una certa distanza», con un dipendente dell'albergo. Anche se i tempi dell'incubazione dovrebbero essere quasi trascorsi, questa persona sa che in caso di febbre, tosse, malessere, deve chiamare le autorità sanitarie. Nel frattempo la camera d'albergo è stata bonificata.

La notizia l'ha data la Direzione regionale Prevenzione del Veneto: dopo aver ricevuto la comunicazione dal ministero della Salute, sono stati inviati nell'albergo i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera «per effettuare le necessarie indagini». I sanitari «hanno effettuato un'accurata indagine epidemiologica, ricostruendo i contatti avuti dalla coppia e accertando che ciò era avvenuto solo con un addetto dell'hotel. La persona in questione, che ha avuto un contatto, per quanto breve e a una certa distanza, per precauzione è stata sottoposta alle procedure della sorveglianza attiva, che prevedono la verifica costante delle condizioni di salute e della temperatura corporea». «La situazione è costantemente monitorata», ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina. «Confermiamo il soggiorno della coppia cinese ma per noi non c'è alcun tipo di allarme», ha fatto sapere la direzione dell'albergo.

L'ATTESA

Intanto a Treviso l'imprenditrice di 50 anni rientrata dalla Cina con la febbre, già ricoverata, si trova ora in isolamento domiciliare: per 15 giorni non potrà uscire di casa. Dallo Spallanzani di Roma si attende intanto l'esito sul tampone inviato dal Ca' Foncello per sapere se la donna ha il Coronavirus.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA