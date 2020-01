Guidava con alcol 4 volte i limiti fa strage di ragazzi in Alto Adige

LA TRAGEDIA

«Sembrava un campo di battaglia». Così hanno raccontato i primi soccorritori l'ennesima strage del sabato sera, stavolta in Trentino Alto Adige. Attorno all'una di notte di domenica a Valle Aurina, piccolo paese altoatesino, sei persone hanno infatti perso la vita e altre 11 sono rimaste ferite, quattro in modo grave, in un incidente. Le vittime, tutte pedoni e quasi tutte turisti tedeschi poco più che ventenni, stavano rientrando nell'hotel Tiroler Adler di Lutago, frazione di montagna del villaggio altoatesino, quando sono state travolte da un auto. Appena pochi istanti dopo aver lasciato la navetta che li aveva prelevati da un pub della zona proprio per evitare che si mettessero al volante, una Audi TT è infatti piombata su di loro compiendo la strage. Alla guida, con un tasso alcolemico di 1.97 g/l (circa 4 volte superiore al limite massimo), c'era l'operaio 27enne Stefan Lechner. L'uomo, originario di Chienes, borgo a circa 30 chilometri dal luogo dell'incidente, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato e lesioni stradali e ora rischia 18 anni di reclusione. Ora però, in via precauzionale, si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico dato che, una volta compresa la portata della strage compiuta, ha ripetuto più volte di volersi togliere la vita. Non è stata invece resa nota l'identità delle vittime. Per il riconoscimento ufficiale dei corpi bisognerà attendere l'arrivo dei familiari dalla Germania.

LA COMITIVA

Per il momento si sa solamente che sono tutte di origine tedesca e che si tratterebbe di tre donne e due uomini di età compresa tra i 20 e 25 anni. Residenti tra la Renania Settentrionale-Vestfalia e la città di Colonia, si trovavano in Alto Adige per trascorrere una settimana bianca con una comitiva di circa 80 persone. Tra i feriti invece, ben 11 e di età compresa tra i 19 e i 22 anni, ci sarebbero tre italiani: due altoatesini e una ventiseienne di Roma. «Volavano schegge di vetro e pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra: erano ovunque - ha raccontato la giovane rimasta ferita in maniera lieve ad una gamba da alcune schegge impazzite -. Le luci delle volanti illuminavano la strada e non si sentivano che sirene, urla disperate. È stata la notte peggiore della mia vita, io dei cadaveri non li avevo mai visti».

Resta ancora da chiarire la dinamica esatta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i turisti stavano attraversando la strada statale 621 in un punto ben illuminato in cui, a quell'ora, solitamente non si vedono macchine in circolazione. Lì però sono stati travolti dal giovane automobilista altoatesino che, secondo la Procura, sarebbe sopraggiunto ad altissima velocità. Una tesi avvalorata dal fatto che dopo lo scontro, avvenuto in un tratto di strada in cui il limite di velocità è di 50 km/h, Lechner è riuscito a fermare la vettura solo 150 metri più avanti.

L'EMERGENZA

Alle sue spalle in pratica, l'operaio ventisettenne ha lasciato un vero e proprio «campo di battaglia», come hanno raccontato i primi soccorritori arrivati sul luogo dell'incidente. Un'emergenza tale che le autorità hanno dovuto estendere l'allarme a tutti gli operatori disponibili in zona. Sul posto infatti sono intervenute complessivamente 17 ambulanze con otto medici d'urgenza e 50 infermieri, per un totale di 160 uomini richiamati in servizio. Inoltre, sulla strada, i vigili del fuoco hanno allestito un tendone riscaldato per prestare le prime cure, anche psicologiche, ai feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano.

Nella notte si è anche alzato in volo l'elicottero del soccorso alpino attivo sulle Dolomiti che, sfruttando i visori notturni in dotazione, è riuscito a portare due feriti, di cui una donna in gravissime condizioni, alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. Non solo, è stata istituita inoltre una linea telefonica d'emergenza che possa fornire informazioni sugli 80 componenti della comitiva ai parenti in Germania e l'ambasciatore tedesco è in arrivo per fornire il proprio supporto. Date le proporzioni e il grande numero di persone coinvolte, la vicenda ha infatti toccato molto il Paese e anche la cancelliere tedesca Angela Merkel è intervenuta attraverso un tweet diffuso dal portavoce del governo: «Le notizie che giungono dall'Alto Adige sono sconvolgenti - ha scritto -. Una serata allegra è finita in una catastrofe».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA