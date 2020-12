GUIDATORI SPROVVEDUTI

PORDENONE Neve da cartolina, tanta come non se ne vedeva da anni in questo periodo a Piancavallo. Una sorta di scherzo del destino, visto che anche nella località sciistica avianese gli impianti sono chiusi. Fatto questo che non ha comunque impedito a decine e decine di persone di raggiungere la vetta per godersi un panorama mozzafiato, passeggiare tra la neve e far giocare i più piccoli con le slitte. Ma anche in questo inizio di stagione invernale non sono mancati gli automobilisti della domenica, quelli che si fanno un baffo delle previsioni meteo che annunciano criticità nelle zone montane e forti nevicate anche a quote basse. Così anche ieri, giornata di festa, è andato in scena lo spettacolo dei testa coda, delle macchine bloccate, delle catene montate lungo la salita che porta a Piancavallo con conseguenti rallentamenti del traffico. Il tutto in mezzo a una forte nevicata. Così sui social sono apparse le foto delle auto ferme in mezzo alla carreggiata (come quella pubblicata dal gruppo Piancavallo Holidays), accompagnate da miriadi di commenti e insulti nei confronti dei poco accorti «piloti della domenica» ai quali si consigliava di usare la testa prima di mettersi in auto e di affrontare sotto la neve la strada che porta in vetta. Molti consigliavano addirittura di stare a casa «se non sapete guidare in queste situazioni». «Se una persona esce di casa e sale a Piancavallo è ovvio che deve essere equipaggiata per affrontare la nevicata e la strada - sbotta l'assessore avianese al Turismo Danilo Signore -. Ne parliamo ogni inverno, ma cambia poco. C'è l'obbligo di catene, ma troppi aspettano di arrivare a metà strada per montarle con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti».

Dal prossimo fine settimana la polizia locale di Aviano riprenderà i controlli all'inizio della salita che conduce a Piancavallo. Con la speranza che tanta neve non vada sprecata e che dal 7 gennaio gli impianti sciistici possano finalmente riaprire. «Intanto spero che nessun pazzo si avventuri con gli scii sulle piste chiuse», l'auspicio dell'assessore Signore.

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA