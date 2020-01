Guerra o no la politica litiga sulla Jebreal a Sanremo

LA POLEMICA

Lo sgomento. E c'è proprio da essere «sgomenti», come la ex ministra del Pd, Valeria Fedeli, e come tanti dem, infiniti renziani e anche grillini in strana alleanza sulle cose che non contano, per il fatto che mentre il mondo è incendiato dal rischio di una nuova grande guerra non compaia Rula Jebreal a Sanremo. Affianco o alla guida delle altre dieci donne scelte da Amadeus per il festival. La Rai non vuole Rula, dunque è emergenza democratica, è censura! La giornalista palestinese naturalizzata italiana, ma convinta che gli italiani siano razzisti e xenofobi, diventa così - tanto per divertirsi un po' nel gioco degli «sgomenti» - la nuova eroina e l'ultima frontiere della sinistra. Italia Viva vuole portare il caso in Commissione di Vigilanza Rai. Il ministro penstastellato Patuanelli - non dovrebbe occuparsi dell'ex Ilva? grida all'«esclusione politica preventiva» e via così. L'Italia è spaccata in due su questa vicenda di Stato. Ma Salvini fa l'ecumenico: «Invitino chi vogliono». E mentre dovrebbero ridere tutti, ride solo la Jebreal: passata dal dimenticatoio al martirio.

Mario Ajello

