TRENTO Lo aveva accolto nella sua casa dandogli lavoro ed un tetto, lei che da Addis Abeba, dove era tornata dopo gli studi in sociologia a Trento, era dovuta fuggire nel 2010 per un mandato di cattura dopo essersi opposta alla sottrazione delle terre agli agricoltori da parte delle multinazionali. Lavoravano insieme da tempo. Si fidava di lui, al punto che dopo una prima esperienza la scorsa estate lo aveva richiamato, da metà ottobre, nella casa di Frassilongo, paese della Valle dei Mocheni, in Trentino, dove Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice etiope di 42 anni, diventata simbolo dell'integrazione, viveva e aveva costruito un'azienda agricola e l'allevamento La capra felice. Agitu aveva anche aperto un negozio a Trento e pensava ad un agriturismo per la prossima primavera. Una fiducia spezzata dalla violenza cieca per una mensilità non corrisposta, come ha raccontato lo stesso Adams Suleiman, 32 anni, ghanese, confessando di aver ucciso la donna al pm Giovanni Benelli e ai carabinieri che lo hanno fermato nelle vicinanze della casa - di cui aveva le chiavi e dove vive al piano terra - in una stalla, nella quale si era rifugiato dopo essersi cambiato la giacca sporca di sangue.

L'uomo si trova ora in carcere a Spini di Gardolo. Ha espresso pentimento e «grande dolore» per il gesto compiuto. Durante l'interrogatorio avrebbe anche detto di voler morire. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di aver discusso con Agitu, poi di aver recuperato un martello in una stanza vicina alla camera da letto e quindi di aver colpito la donna 4 o 5 volte alla testa. In merito alla presunta violenza sessuale avvenuta dopo l'aggressione, quando la donna era agonizzante, saranno solo i risultati dell'autopsia e gli esami tecnici a fornire al pm gli elementi per un quadro più chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA