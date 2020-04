IL BILANCIO

La riscossa continua. Ieri nuovo record di guarigioni da Coronavirus in Italia: 2.943, 220 in più del giorno precedente. È la terza volta di fila che il dato migliora. In totale le persone che si sono sbarazzate del virus sono 54.543. Purtroppo i morti non danno tregua. Se ne sono aggiunti 437, sfondando il tetto delle 25mila unità. Un dato terribile e inimmaginabile all'inizio della pandemia.

Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva, una tendenza ormai consolidata: sono 2.384, 87 in meno rispetto al giorno prima. Un dato che viene considerato importante in vista della riapertura in caso di nuovi focolai, per la disponibilità di posti in rianimazione. I ricoverati nei reparti ordinari scendono invece di 329 unità e ormai oltre il 76% dei pazienti si trova in isolamento domiciliare.

Il bollettino della Protezione civile racconta però anche di un numero ancora elevato di nuovi casi: 3.370 in più in un solo giorno (oltre 187mila i totali). Numeri sui quali incide sicuramente l'incremento dei tamponi, oltre 63mila in 24 ore. E ciò fa sì che gli attualmente positivi scendano di sole 10 unità.

«Sono ottimi i dati dei guariti e delle terapie intensive che quindi si vanno svuotando - commenta il virologo Fabrizio Pregliasco dellUniversità di Milano - ma ci sono ancora criticità nella provincia di Milano, a Brescia e in Piemonte. Quindi occorre concentrarsi sul territorio e rintracciare velocemente i nuovi casi sommersi».

La situazione in Lombardia, pur migliorando resta drammatica: 1.161 nuovi positivi, con altri 161 decessi. I 480 i neo contagiati a Milano e provincia dicono che il Covid-19 non molla la presa.

VENETO

In Veneto la morsa del virus continua ad allentarsi più che altrove. Diminuisce il numero delle persone attualmente positive: 9991, cioè 86 unità in meno rispetto al bollettino di martedì. Ciò per effetto soprattutto delle guarigioni, che cominciano a farsi sempre più consistenti: ne sono state ufficializzate altre 393, che portano il totale dei guariti a 5.566. Anche in Veneto è stato registrato un incremento dei casi di contagio: +334, contro i 277 del giorno prima. Il numero complessivo dei positivi dall'inizio della pandemia è salito a 16738. Ma anche qui incide l'incremento notevole dei tamponi voluti dalla Regione per scoprire gli asintomatici. Inoltre, la ripresa di numerose attività produttive e dei movimenti ha sicuramente moltiplicato i contatti, per quanto protetti da mascherine, guanti e distanze.

I dati sul territorio non appaiono omogenei. Se Padova, ad esempio, con 30 nuovi positivi, meno anche di Rovigo (31) continua a rimanere su livelli di contagio simili a quelli dei primi 10 giorni della pandemia, a fare crescere il numero in regione sono soprattutto le province di Verona (+94) e Venezia (+88). Seguono Vicenza (+43), Treviso (+35) e Belluno (+12).

Diminuiti i decessi: il bollettino di ieri ne registrava 27 contro i 42 del giorno prima. In totale le vittime venete sono salite a 1181. Respirano le strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati in area critica scendono a 1.205 (25 in meno) mentre sono 163 i malati in terapia intensiva (-14). In isolamento domiciliare rimangono invece in 8.494, con un lieve calo (-37).

FRIULI VENEZIA GIULIA

I nuovi casi friulani di coronavirus sono 25 che fanno salire il totale a quota 2.817. I guariti complessivamente sono 1.067, ieri se ne sono registrati 194 (+11). I decessi sono stati 7: 4 a Pordenone e 3 a Trieste. In provincia di Pordenone il numero degli attualmente positivi e sceso da 368 a 354 persone in un giorno.

A. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA