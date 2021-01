Dunque, senatrice Bellanova, i 5Stelle sono andati da Mattarella a dire avanti con Italia Viva. Una bella svolta dopo i mai più con Renzi dei giorni passati.

«La considero una presa d'atto dell'impegno, della responsabilità e della lealtà che ha caratterizzato il nostro lavoro al governo. Si condivide quanto abbiamo chiesto per mesi: metodo e merito, confronto sulle priorità, patto di fine legislatura con obiettivi chiari».

Torna il contratto, ma con la Lega non è che abbia garantito granché stabilità...

«Non è un problema di nomi ma di sostanza. Le priorità su cui convergere sono quelle del Paese. Va garantita la qualità di questo presente e il futuro delle nuove generazioni, non il destino e l'interesse delle singole forze politiche».

M5S rischia di spaccarsi su Iv: l'esplorazione di Fico procede in salita?

«Non giudico quanto accade in casa d'altri. In un partito si ritrovano sensibilità diverse; la coabitazione ha valore se è un arricchimento, non una camicia di forza. E il lavoro di sintesi è complesso. Quanto al resto, lo abbiamo detto stasera: se si sta ai punti indicati dal presidente Mattarella, ponendo fin da subito al centro del confronto le priorità che vanno affrontate, il lavoro da fare sarà enorme e fortemente impegnativo ma non impossibile».

Crede davvero alla possibilità di un rilancio della maggioranza del Conte bis?

«Credo a quel perimetro ma non escludo la possibilità di un allargamento se ce ne sono le condizioni. Per questo serve confrontarsi e discutere nel merito. Non serve unanimismo di facciata ma ricerca convinta del migliore punto di caduta. E lealtà. Come quella di Italia Viva nell'ultimo Cdm a cui abbiamo partecipato dove, pur considerando il lavoro sul Recovery ancora insoddisfacente, come adesso emerge nelle audizioni informali in corso, nei rilievi del Centro Studi di Camera e Senato oltre che nei richiami del Commissario Gentiloni, ci siamo astenuti perché il Piano potesse essere approvato e approdare in Parlamento. Ogni volta che ci siamo impuntanti è stato su questioni rilevantissime. Lasciamo stare i caratteri, si parta dai temi vitali e decisivi per il Paese. È solo questo che ci interessa».

Tra Renzi e Conte, e viceversa, sono volate parole grosse Possibile dimenticarsene e tornare a collaborare con Conte premier?

«Noi mettiamo al centro il merito. In palio non c'è il premio simpatia ma qualcosa di molto più serio: i prossimi 10 anni in questo Paese. Verifico che noi non siamo stati asfaltati e finalmente parliamo di contenuti».

Ma quali sono le condizioni di Italia Viva per questo patto scritto di cui ha parlato Renzi?

«Le indichiamo da mesi: Recovery, Piano vaccinale, Piano strategico per la Sanità, lavoro, investimenti, cantieri, scuola, formazione, nuove generazioni, donne, Mezzogiorno. E un vero e ambizioso piano di riforma della pubblica amministrazione, che deve essere la spina dorsale nell'attuazione del Recovery e nel rilancio del Paese».

E se queste risposte non arrivassero? Qual è l'alternativa?

«Noi lavoreremo perché ci siano».

Anche dal centrodestra c'è chi, come ieri Carfagna al nostro giornale, evoca il nome di Mario Draghi. Crede davvero potrebbe nascere un esecutivo con Draghi magari al Tesoro come fu con Ciampi?

«L'ex presidente della Bce è una personalità di straordinaria competenza e forte prestigio internazionale. Determinare tutte le condizioni perché il Paese possa contare sul suo apporto dovrebbe essere interesse di tutti».

Il centrodestra al Quirinale non ha chiuso a nessuna possibilità. Per lei non sarebbe un problema ritrovarsi per ipotesi nello stesso governo con Salvini?

«Il perimetro della futura coalizione per noi non può che essere riformista. Di più: la forte discontinuità che auspichiamo punta a rafforzare il profilo e l'azione riformista ed europeista. Noi, lo rivendico con fierezza, abbiamo dato vita al governo uscente per difendere la posizione europeista dell'Italia e impedire a Salvini i pieni poteri. Italia Viva si è battuta dal primo momento per cancellare i decreti sicurezza. Abbiamo combattuto per una norma che consentisse l'emersione dall'invisibilità a migliaia di persone straniere e anche italiane e condizioni di esistenza degne. Quando era al governo Salvini ha alimentato una narrazione indecorosa sulla pacchia, quale?, delle donne e degli uomini migranti. Io assumo il monito che ci ha consegnato quell'adolescente scomparso nel Mediterraneo, che sognava di arrivare in Europa con la pagella cucita nella giacca, la sua sola ricchezza».

