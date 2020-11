L'AUDIZIONE

ROMA Le misure di contenimento per il Covid avranno un impatto sul quarto trimestre, che però «non sarà tale da impattare i risultati del 2021 in misura macroscopica». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in audizione sulla legge di Bilancio alle commissioni di Camera e Senato. Gualtieri ha spiegato che la previsione del Governo di un -9% sul 2020 (contenuta nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) «lascia spazio per una caduta congiunturale nel quatro trimestre fino al 4%». «All'inizio del nuovo anno - ha spiegato Gualtieri - alla luce degli indicatori economici dell'ultimo bimestre 2020, dell'andamento dei contagi e delle conseguenti misure sanitarie e delle prospettive vaccinazione, il governo valuterà l'opportunità di modificare la previsione macroeconomica per il 2021-2023. La prospettiva del 2021 terrà anche conto dell'impulso di ulteriori misure aggiuntive che il Governo potrà adottare all'inizio del nuovo anno». Gualtieri ha riconosciuto la probabilità che «gli sviluppi più recenti comportino rischi al ribasso per la previsione del Pil a breve termine», tuttavia ha invitato a considerare, nella possibilità di una tenuta della stima del -9% sul 2020, «il 16,1% di crescita registrato dal Pil nel terzo trimestre, che è risultato superiore al 13,6% che avevamo precedentemente ipotizzato».

