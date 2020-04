IL RETROSCENA

ROMA Nonostante l'emergenza sia un fronte comune, per l'Italia trovare solidarietà - soprattutto duratura - è difficile. Alla riunione in video conferenza di oggi dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri partecipa avendo una mission precisa: portare a casa l'intero pacchetto, o niente.

IL FARO

E per pacchetto si intende, oltre ai 200 miliardi della Bei e ai 100 della Commissione per la disoccupazione, anche il Fondo salva-stati (Mes) in versione light e senza condizionalità, ma soprattutto, la costituzione di un fondo comune in grado di emettere obbligazioni.

Per ora il fronte dei Nove paesi che si sono espressi a favore dei coronabond, regge. A parte qualche sfumatura, vedi quelle del Belgio e del Lussemburgo, è importante la determinazione della Francia e della Spagna che, insieme all'Italia, sono riusciti a mettere in difficoltà le resistenze dei paesi del Nord Europa e, soprattutto, della Germania. Ieri la cancelliera Angela Merkel ha dato l'impressione di voler prendere tempo quando ha sottolineato che «non c'è ancora una data per il consiglio europeo». Ufficialmente è vero, anche se nell'ultima riunione i Ventisette avevano deciso di ritrovarsi dopo due settimane. I quattordici giorni si concluderanno la prossima domenica, ma tutto dipenderà dalla riunione di oggi pomeriggio al termine della quale si vedrà se una forma di mutualizzazione del debito entrerà nel pacchetto di proposte che verranno portate al tavolo dei capi di Stato e di governo, o se si dovrà attendere ancora.

Un rinvio non comporta particolari rischi sotto il profilo economico, visto l'ombrello della Bce, ma le conseguenze politiche sarebbero forti per l'Unione e, anche per Berlino, visto che è la stessa Merkel a sostenere che «anche la Germania andrà bene nel lungo termine se tutta l'Europa andrà bene». Ma se Bruxelles ha davanti una via molto stretta, ancor più angusta è quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che è alle prese con i rigurgiti anti-europeisti del M5S che non vuole il Mes nemmeno nella versione light, e che si aspetta una rapida emissione di eurobond. Non volere il Fondo salva-stati, nemmeno modificato, dovrebbe spingere l'Italia a chiedere indietro i quasi 14 miliardi che a suo tempo ha conferito. C'è però il rischio di mandare all'aria anche l'Omt che garantisce l'acquisto dei titoli pubblici da parte della Bce.

Ieri sera Conte ha ripetuto il suo «no» al Mes e il «sì» agli eurobond sostenendo, un po' enfaticamente, che «la storia è con noi» e che quindi alla fine riuscirà a spuntare l'emissione di titoli di debito europei. Ammesso che l'intesa possa trovarsi già nei prossimi giorni, il problema potrebbero essere i tempi di attuazione delle misure visto che il Mes è uno strumento già attivo, e dal quale andrebbero tolte solo le condizionalità, mentre il fondo, che dovrebbe emettere obbligazioni, sarebbe tutto da creare. Senza contare che la stessa Francia parla di emissioni di titoli a scadenza di 5 o al massimo dieci anni. Ovvero al termine ogni paese dovrebbe farsi carico del proprio debito residuo.

Da qualunque parte si giri la questione della gestione del debito, presente e futuro, è per il ministro dell'Economia Gualtieri un nodo complicatissimo da risolvere soprattutto quando economie molto più solide, come quella di Germania o l'Olanda, sono in grado di indebitarsi sul mercato da sole a tassi pari allo zero. Conte anche ieri sera ha negato differenze di vedute con il titolare di via XX Settembre, e non potrebbe essere altrimenti visto la battaglia che l'Italia sta conducendo in Europa anche grazia alle sponde offerte dal commissario Paolo Gentiloni e dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Alla riunione di oggi pomeriggio il ministro Gualtieri farà di tutto per far entrare nel pacchetto di proposte per il Consiglio Ue, anche i coronabond. Toccherà però poi a Conte far diventare un fatto la proposta e, soprattutto, accettare anche l'eventuale tempistica.

Marco Conti

