Gualtieri: plastic tax solo per i prodotti monouso Costa: «Salvo il riciclabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GOVERNOROMA Cambiare il sistema per renderlo più sostenibile. Di economia circolare, nuovi modelli di sviluppo e mobilità intelligente si è discusso ieri all'Auditorium di Roma in una giornata di incontri e tavole rotonde organizzata dal Messaggero a cui hanno partecipato ministri, economisti e manager. Se l'obiettivo è chiaro per tutti, non sempre su come arrivarci c'è identità di vedute. «Cambiare i comportamenti dei cittadini è il requisito preliminare» per promuovere l'economia circolare, ha detto il direttore del quotidiano...