IL FOCUS

ROMA Bisognerà aspettare due mesi per sapere come è andata l'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno, che del resto è ancora in corso: l'Istat diffonderà la stima preliminare il 30 ottobre, appena un mese dopo la conclusione del periodo. Un forte rimbalzo è atteso da tutti, non solo dal ministro dell'Economia che ne ha parlato più volte negli ultimi giorni. Via Venti Settembre dispone però di dati che sono più in tempo reale, quelli relativi alle entrate fiscali aggiornati allo scorso 20 agosto. L'indicazione che da questi numeri si trae al Mef è che gli italiani hanno ripreso a pagare le tasse, andando oltre - almeno per alcuni tributi - gli incassi dello stesso periodo dello scorso anno. E che quindi anche l'economia in qualche modo ha ricominciato a girare.

Nel dettaglio, il ministero spiega che ad agosto c'è stato un incremento del 9% delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019. Risultato che dipende dal buon andamento dell'Irpef e dell'Ires versate in autoliquidazione. Tenendo conto delle diverse tempistiche delle scadenze fiscali nei due anni, si arriva ad una crescita dell'Irpef del 3,3% e dell'Ires del 4,8%, mentre il gettito Irap si è ridotto di circa la metà a seguito di una scelta del governo: la cancellazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni (per un importo di circa 4 miliardi). Alla fine - esclusa questa voce - il saldo positivo rispetto ad un anno fa è intorno al miliardo.

I SEGNALI

Due dati sono ritenuti particolarmente incoraggianti: la sostanziale tenuta dei versamenti effettuati dai contribuenti Isa (professionisti e lavoratori autonomi) con una contrazione limitata a 700 milioni e il buon andamento dell'Iva, che fa pensare ad una ripresa dei consumi in estate nonostante il peso negativo delle transazioni relative ad aprile maggio e giugno ancora incorporate nei versamenti dei contribuenti trimestrali. Quanto alle ritenute da lavoro dipendente, il calo si è fermato a 150 milioni: i flussi dei contributi a carico dell'Inps per i lavoratori in cassa integrazione hanno contribuito a compensare l'effetto negativo della crisi sulle retribuzioni erogate dai datori di lavoro privati.

«I dati sulle entrate tributarie si aggiungono ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre confermata dai dati odierni dell'Istat che apportano alla precedente stima una revisione molto contenuta» ha commentato il ministro Roberto Gualtieri. Spiegando che «i consumi interni delle famiglie italiane nei mesi di luglio e agosto si sono riavvicinati ai livelli pre-crisi, anche oltrepassandoli in alcune componenti ad agosto» mentre allo stesso tempo «gli ordinativi e le aspettative delle imprese, pur rimanendo inferiori al normale, sono ulteriormente saliti nel bimestre». «Credo che si debba dare atto al sistema paese di aver lavorato unito per far fronte ad una situazione senza precedenti» ha aggiunto poi Gualtieri, esprimendo un particolare ringraziamento «agli intermediari per il lavoro straordinario svolto in questi mesi difficili, per far sì che cittadini e imprese beneficiassero delle misure predisposte dal governo e dal Parlamento». La conclusione è che «la crisi Covid non è finita, ma i risultati sin qui ottenuti ci spronano ad andare avanti con grande impegno per affrontare al meglio i prossimi mesi, che si preannunciano molto impegnativi ma da cui il nostro Paese può uscire ulteriormente rafforzato».

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA