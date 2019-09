Gualtieri: «La manovra non sarà restrittiva» Deficit, accordo vicino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUMMITHELSINKI La strada per la riforma del patto di stabilità è tutta in salita. E davvero non si sa al momento se mai sarà percorsa nei prossimi tempi. Tuttavia, pur con parecchio mal di pancia da parte di alcuni, i ministri finanziari europei hanno deciso di avviare una riflessione almeno su ciò che non ha funzionato o ha funzionato male. Tutti però sono d'accordo che i governi non possono stare fermi mentre l'economia si indebolisce e la Bce riapre la partita del superaccomodamento monetario cosicché, per il momento, si limitano a...