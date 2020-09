Aiuti per le aziende ancora in difficoltà ma basta «cig gratis per tutti». E un nuovo step per il taglio delle tasse, sempre nell'ottica di ridurre il peso del fisco sul lavoro e sulle imprese, dopo il taglio del cuneo avviato a metà anno. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri non entra nei dettagli dei piani del governo ma ribadisce che si sta lavorando a pieno ritmo per fare in modo che la ripresa, che comincia ad affacciarsi, prosegua anche nei prossimi anni, anche quando finirà il flusso dei 209 miliardi del Recovery Fund. Parlando ad Assisi all'appuntamento del Cortile di Francesco, il titolare di via XX settembre vede un governo che andrà avanti perché le elezioni di questo weekend sono importanti «per i cittadini delle regioni, quelle che invece decidono il governo sono le elezioni politiche». E il primo appuntamento post-elettorale per l'esecutivo sarà la Nota di aggiornamento al Def che arriverà in Consiglio dei ministri «il 28 o il 29 settembre». Il ministro conferma che la caduta del Pil nel 2019 sarà un po' meno grave di quanto indicato dai maggiori previsori e si fermerà «a una cifra». L'ipotesi circolata è di un prodotto attorno a -9%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA