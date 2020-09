LE PREVISIONI

CERNOBBIO Sul piatto ci sono i fondi europei, una riforma fiscale e la crescita del Pil più ottimistica di quanto le cupe previsioni post Covid lasciassero sperare. Insomma, «l'ambizione è alta», si sbilancia il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri chiudendo i lavori del forum Ambrosetti. «L'impegno non è riportare l'Italia a prima della crisi, perché non era abbastanza equa, forte e sicura, ma farla diventare un Paese migliore in cui i cittadini possano riconoscersi con fiducia».

CADUTA ATTUTITA

Dopo il rimbalzo del terzo trimestre, spinto anche dal massiccio intervento pubblico, nel quarto il quadro «è positivo ma cauto», rileva il ministro. Il Pil sarà quindi peggiore del -8% del Def di aprile ma non il -14% stimato dall'Ocse: «Sarà a una cifra», anticipa il ministro. Nella nota di aggiornamento al Def (Nadef), che verrà pubblicata fine settembre, sarà contenuta la previsione precisa e si avrà «la composizione aggregata, l'articolazione e la pianificazione di investimenti e riforme» per i prossimi anni a partire dal 2021, nel quadro di una strategia di bilancio di medio termine che indicherà anche un sentiero di discesa del rapporto debito/Pil «sostenibile e solido». Se la crescita economica ripartirà, ci sarà spazio anche per quella riforma fiscale tanto invocata. «È in corso un lavoro avviato prima del Covid di elaborazione della riforma fiscale che avrà nella riforma dell'Irpef la parte più importante anche se non l'unica», è la strada indicata dal ministro. Sottolineando che «l'obiettivo è semplificare il sistema» e «disboscare la giungla delle detrazioni singole» che si sono accumulate «e realizzare a regime una riduzione del carico fiscale dei redditi medio-bassi». Quale sarà il modello? «A me il sistema tedesco personalmente piace, ma non è l'unico», precisa. Alla base c'è il recovery plan: «Ci dà le condizioni, uno spazio anche fiscale per far entrare a regime una riforma che speriamo anch'essa sia ambiziosa e dia semplicità al sistema tributario, una riduzione del carico anche fiscale soprattutto per i redditi medi e medio bassi. Strutturalmente si finanzierà con il contrasto all'evasione e con la riforma del sistema delle detrazioni della tassazione ambientale». Rispondendo alle preoccupazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Gualtieri assicura: «Siamo determinati a utilizzare al meglio le risorse Ue, che significa non disperderle in mille rivoli di micro progetti, ma solo in interventi con un impatto significativo, su direttrici coordinate e coerenti». Il governo, elenca, punterà sulle infrastrutture digitali e sociali come l'aumento degli asili nido per garantire anche una maggiore occupazione femminile, sul Mezzogiorno come parte di un quadro strategico che mira a ridurre il differenziale degli investimenti.

PIANI VIRTUOSI

«Sulla mia scrivania ho una pila altissima di progetti» per usare le risorse del Recovery Fund e «ne stanno arrivando altri, generalmente sono progetti nuovi. Alcuni sono complessi, altri devono essere trasformati. Avremo dei cluster di investimento per raggiungere obiettivi chiari e misurabili che il Paese dovrà poi monitorare nel suo avanzamento». L'esecutivo, rassicura Gualtieri, non farà «debito cattivo»: la composizione dei progetti sarà virtuosa e, combinata alle riforme strutturali, avrà un impatto positivo anche sulla crescita del debito. Perché l'obiettivo non è rimettere insieme i pezzi di ciò che finora non ha funzionato, «ma guardare al futuro con fiducia e rendere il Paese più forte».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA