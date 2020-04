LA STRATEGIA

ROMA L'Italia si riserva di valutare se accedere ai prestiti del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) dopo aver verificato concretamente l'assenza di condizionalità. Mentre per quanto riguarda il Recovery Fund continuerà a spingere la proposta di uno strumento che vada ad erogare contributi a fondo perduto più che finanziamenti da restituire. Illustrando la strategia anti-crisi del governo il ministro dell'Economia ieri ha confermato di puntare all'approvazione del nuovo decreto entro la fine del mese, quindi concretamente nel Consiglio dei ministri di domani. Ma ha anche difeso le misure già in vigore, che ieri sono state oggetto di critiche da parte di Confindustria, sempre in audizione parlamentare ma sul decreto liquidità.

LA CONFERMA

Il prossimo provvedimento si articola su due macro-capitoli. Il primo riguarda la conferma di tutte le misure già erogate con il cura-Italia, in particolare per tutelare il lavoro. Un sostegno che sarà erogato «finché ce n'è bisogno» ha detto Gualtieri. Dunque ci sarà di nuovo il bonus per i lavoratori autonomi da 600 euro per la rata relativa al mese di aprile, mentre per quella successiva riferita a maggio dovrebbe scattare l'aumento a 800 euro, collegato però a paletti sul reddito. L'attenzione però sarà tutta sull'efficacia e la rapidità di questo intervento, dopo i problemi dei primi giorni di aprile con le domande all'Inps. Stavolta il sussidio dovrebbe essere praticamente automatico e l'erogazione avverrebbe n 24 ore. Confermato anche l'impianto della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, con altre nove settimane disponibili per le situazioni di crisi. E per chi è disoccupato sarà estesa l'indennità Naspi. Sul fronte fiscale scatteranno nuove sospensioni di adempimenti e versamenti, e saranno profondamente rivisti anche gli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) ovvero le pagelle fiscali legate a parametri come i ricavi che di questi tempi sono diventati irrealistici: per i settori più colpiti scatterà l'esclusione. Almeno per un anno dovrebbero essere sterilizzate plastic tax e sugar tax.

GLI STRUMENTI

Poi ci saranno nuovi strumenti, in particolare per quanto riguarda le imprese si passerà dalla fase del solo sostegno alla liquidità a quella dei contributi a fondo perduto, a ristoro di chi ha subito perdite rilevanti in seguito alla crisi Covid. Questa è la richiesta di Confindustria, intervenuta ieri alla Camera con Marcella Panucci, direttore generale. Secondo gli industriali l'ammanco di liquidità per il sistema produttivo è di 57 miliardi nell'ipotesi di fine dell'emergenza a giugno. E le imprese si troverebbero in difficoltà nei prossimi anni al momento di rimborsare i prestiti, per cui viene indicata anche la strada della restituzione in 30 anni. In ogni caso il fattore velocità è quello decisivo, perché per Panucci «complicazioni burocratiche e ritardi rischiano di compromettere per sempre la sopravvivenza delle imprese». In particolare per superare le lungaggini delle pratiche in banca, la via indicata è quella dell'autocertificazione.

Il ministro dell'Economia si è poi soffermato sull'ulteriore pacchetto di misure che puntano a superare ritardi strutturali del sistema italiano; quindi semplificazioni e misure di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. Dopo la manovra complessiva sul 2020, «la più imponente dal dopoguerra», la politica economica resterà espansiva anche nel 2021, anno per il quale è stato chiesto ancora uno scostamento di bilancio, mentre successivamente su porrà il problema di riportare gradualmente sotto controllo deficit e debito. Quel debito che come ha ricordato l'Istat raggiungerà anch'esso, in rapporto al Pil, il livello più alto dal dopoguerra.

Luca Cifoni

