Guaidò tenta la spallata «I militari sono con me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA Juan Guaidò e Leopold Lopez. L'opposizione venezuelana raddoppia gli sforzi per porre fine al regime di Nicolas Maduro. La lunga giornata di manifestazioni si apre con un appello di Guaidò dalla base militare La Carlota, a Caracas, e si conclude con gli scontri e la repressione dei blindati di Maduro che investono i civili.LA DIRETTA SOCIALA Caracas non ha ancora albeggiato quando lo staff di Guaidò avvisa i giornalisti: «Grosse novità in arrivo fra i militari, presto un discorso del Presidente incaricato». Dopo pochi...