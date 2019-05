Guaidó non sfonda, piano Usa verso il flop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK L'Operazione Libertà lanciata da Juan Guaidó è fallita. Lo ha ammesso lo stesso autoproclamato presidente temporaneo in una intervista al Washington Post, nella quale lamenta di non avere ancora la forza militare necessaria per rovesciare la dittatura di Nicolas Maduro. Se gli Usa faranno una proposta formale di aiuti militari, Guaidò ha detto che il suo parlamento la valuterà, e probabilmente la accetterà.IL NEGOZIATOA Washington intanto il direttore della National Security John Bolton ha spiegato come è andata:...