«Guai a sottovalutare questo gigante effetti imprevedibili e rischio tsunami»

«Le spettacolari eruzioni parossistiche dello Stromboli non sono semplicemente un'attrazione destinata ai turisti. In media per 5-6 volte ogni secolo il vulcano siciliano ci ricorda che può essere anche distruttivo e dare luogo a eruzioni con effetti imprevedibili». Per Guido Ventura, vulcanologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e ricercatore presso l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), guai a sottovalutare quel gigante sottomarino. Alto più di 920 metri sul...