LA PRESENTAZIONE

MESTRE (VENEZIA) La formula è stata mutuata dall'esperienza politica della Svp in Alto Adige. Quella di un partito territoriale che si presenta solo in Veneto con candidati che, se eletti, intendono rappresentarne gli interessi istituendo l'autogoverno della Regione, ottenuto attraverso l'autonomia finanziaria, ovvero raccogliendo e trattenendo l'intera imposizione fiscale, salvo una quota da destinare a Roma a titolo di fondo di solidarietà. Ruota soprattutto intorno al tema dell'autonomia fiscale il Piano di rinascita veneta presentato a Mestre dal candidato presidente del Partito dei Veneti, e consigliere regionale uscente, Antonio Guadagnini.

L'ATTACCO

Durante la presentazione dei candidati, Guadagnini ha attaccato duramente il governatore Luca Zaia, imputandogli di avere deluso le aspettative degli autonomisti veneti e di aver sperperato il denaro pubblico con la gestione in project financing della superstrada Pedemontana veneta. «Sono passati mille giorni dal referendum sull'autonomia del Veneto e siamo ancora al punto zero - ha detto il vicentino - e questo dimostra che il metodo Zaia per richiedere l'autonomia si è rivelato completamente sbagliato. Non è questo il modo per dare autonomia ai veneti, è autonomo solo chi controlla le proprie risorse e pensiamo che il partito territoriale sia l'unica soluzione possibile, come dimostrano l'esempio del Trentino Alto Adige e l'esperienza dei partiti territoriali europei, gli unici in grado rappresentare gli interessi del loro territorio, interessi che in Veneto non sono stati difesi nemmeno con la Pedemontana veneta, che da un punto di vista finanziario è stata un fallimento totale e sarà un bagno di sangue. Il pagamento dei pedaggi salatissimi al concessionario costringerà la Regione ad aumentare le tasse per coprire le perdite, ed ogni metro di quella superstrada che non userà nessuno, costerà ai veneti come un appartamento».

IL PROGRAMMA

Fra i punti del programma, il Partito dei Veneti ritiene possibile azzerare gradualmente il bollo auto ed estendere la gratuità dei testi scolastici fino ai 16 anni. Guadagnini è riuscito nell'impresa di aggregare gran parte del mondo autonomista ed indipendentista veneto, ottenendo l'appoggio di una componente civica rappresentata dai sindaci Nicola Fragomeni (Santa Maria di Sala) e Riccardo Szumski (Santa Lucia di Piave).

I NOMI

Le liste dovranno essere completate entro il 20 agosto, ma tra i candidati già in corsa per un seggio in Consiglio regionale ci sono l'imprenditrice trevigiana Sonia Simioni, il commerciante padovano Antonio Zanchin, l'ex deputato leghista Corrado Callegari, l'imprenditore vicentino Bobo Sartore, il manager sportivo (ed ex capitano del Petrarca Padova) Giorgio Menapace, il fondatore veronese del movimento dei Forconi Lucio Chiavegato, il filosofo (e candidato sindaco di Venezia) Stefano Zecchi e l'avvocato Alessio Morosin, capolista a Venezia. «Zaia ha già vinto commenta lo storico esponente indipendentista ma il Veneto sta morendo giorno dopo giorno. E quella metà dei veneti che non ha votato Zaia nel 2015, ma che ha votato sì al referendum per l'autonomia del 2017, ha potuto constatare il fallimento del progetto autonomista del governatore».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA