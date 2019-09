Gruppi autonomi, Renzi accelera I contatti con FI e i timori del Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Matteo Renzi adesso vuole accelerare. L'ex premier, uno dei principali sponsor dell'accordo Pd-M5s per il Conte bis, sta valutando l'ipotesi di creare propri gruppi alla Camera e al Senato. «Nessuna volontà di rottura - giura chi gli ha parlato - semmai una mossa per rafforzare la maggioranza». Di fatto, con questa operazione potrebbe diventare il terzo (e decisivo) azionista del governo. Si tratterebbe, per i dem, di una vera e propria scissione. Il senatore di Rignano, come ama definirsi, è convinto di poter contare su una cinquantina di...