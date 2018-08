Grotta Azzurra: bagni e tuffi vietati alt al turismo cafone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAMEL (BELLUNO) Il divieto di balneazione c'è. Ma qualcuno non lo vede. O fa a finta di non vederlo. Del resto, come si fa a non farsi prendere dalla voglia di un tuffo dove l'acqua è più blu? Non serve scomodare Battisti: basta andare a Mel (provincia di Belluno). L'acqua è più che blu: azzurra. Talmente azzurra da aver impresso il colore anche nel nome di una delle attrazioni turistiche più visitate dell'estate. La Grotta Azzurra, appunto.LA GROTTAÈ un vero e proprio gioiellino, scavato goccia dopo goccia dal torrente Rui, uno...