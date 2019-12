Grillo, missione anti scissione E assist a Conte: avanti col Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA «La cravatta, Beppe non ha la cravatta». Dentro il Tempio di Adriano, al convegno organizzato dal ministro per l'innovazione Paola Pisano, c'è il premier Giuseppe Conte e mezzo governo. Ma soprattutto in sesta fila, ecco Davide Casaleggio e Beppe Grillo, attesi da lì a poco a Palazzo Madama. Il beau geste arriva da Marcello Minenna, dirigente Consob ed ex assessore a Roma. Si toglie la cravatta - «È una Marinella» - e la fa recapitare al Garante. Ora sì che Grillo che può entrare a Palazzo Madama dove lo aspettano con...