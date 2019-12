Grillini spaccati sul successore Pressing di Conte: subito il nome

IL RETROSCENA

ROMA Sostituire Lorenzo Fioramonti, evitando ulteriori smottamenti, è per Luigi Di Maio come giocare a Shanghai. Sfilare un bastoncino, evitando che gli altri si muovano, richiede una certa abilità. Soprattutto quando l'equilibrio è già molto precario. E' per questo che Giuseppe Conte è in attesa che il leader grillino compia la mossa e proponga un nome per il ministero dell'Istruzione sperando che l'intero castello di bastoncini non venga giù. Tra aspiranti e auto-candidature, più passano i giorni e più la soluzione rischia di complicarsi visto che su ogni possibile candidato spuntano dossier al vetriolo. Conte avrebbe voluto avere subito il nome e, perché no, anche di un tecnico d'area, mentre cresce il timore che il M5S possa in qualche modo ripetere il faticosissimo e poco edificante spettacolo avvenuto con l'elezione dei capigruppo.

Ciò che più allarma e rallenta la scelta, è l'intenzione manifestata dall'uscente professore di Pretoria di non voler restare a lungo parcheggiato nel gruppo misto, ma di prepararsi a raccogliere fuoriusciti pentastellati - passati e futuri - che oltre a non riconoscersi nella leadership di Di Maio, intendono risparmiarsi i consistenti versamenti alla Casaleggio. Il tutto assume sempre più i contorni di un attacco diretto al ministro degli Esteri che, da statuto, è costretto a cacciare con il nuovo anno un'altra corposa pattuglia di morosi finendo con l'indebolire ulteriormente la sua leadership. Definire il sistema dei rimborsi «farraginoso e poco trasparente», come ha scritto sui social Fioramonti, significa però colpire soprattutto la gestione Grillo-Casaleggio del Movimento e prepararsi ad un'alternativa che rischia di terremotare l'intera maggioranza proprio perché offre ai fuoriusciti una casa verde, ambientalista e, particolare non da poco, fedele al governo e all'attuale legislatura. Dirsi contrario all'ipotesi che nascano gruppi in suo nome è sinora servito a Conte per prendere le distanze dall'iniziativa. E' scontato che lo ripeta anche oggi nella conferenza stampa di fine anno, anche per allontanare da sé possibili sospetti e non delegittimare Di Maio che contro l'ex ministro ha scatenato l'artiglieria.

Se però l'iniziativa di Fioramonti dovesse assumere una certa consistenza è però più che probabile che alla fine prevalga il principio di realtà di fronte al quale non solo il presidente del Consiglio, ma lo stesso Di Maio, dovranno prendere atto che se si vuol portare avanti la legislatura sono necessari anche i voti dei novelli responsabili. Sinora il presidente del Consiglio si è guardato bene dall'alimentare sospetti e, specie dopo la sconfitta in Umbria, ha raccolto le vele delle sue possibili e future ambizioni schernendosi anche quando il segretario del Pd lo ha indicato come punto di riferimento delle forze progressiste».

Stavolta però la sfida può risultare insidiosa perché oltre a picconare la leadership di Di Maio, l'iniziativa di Fioramonti accelera le riflessioni del premier che non intende assistere passivamente alla liquefazione del M5S che rischia di travolgere il governo. Le «defezioni a destra e a sinistra», profetizzate dall'ex Dc Gianfranco Rotondi come causa delle dimissioni di Fioramonti, suonano come un monito allo stesso Conte a raccogliere il testimone prima che gli smottamenti si traducano in una valanga. In attesa che maturino gli eventi, Conte cerca di procedere minimizzando gli scossoni. Lo farà anche oggi nella conferenza stampa di fine anno quando parlerà del «confronto» tra le forze di maggioranza che intende fare nei primi giorni dell'anno. L'obiettivo di Conte è chiudere il più rapidamente possibile il nodo della successione a Fioramonti e rilanciare il governo scegliendo tra i 29 punti di programma alcune priorità. Fisco, burocrazia, scuola e tempi della giustizia i temi intorno ai quali ritrovarsi anche perché l'avvio del nuovo anno non si presenta facile per le elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna e i possibili referendum - taglio dei parlamentari e legge elettorale - che potrebbero intrecciarsi.

