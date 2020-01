Gregoretti, sul voto deciderà la capigruppo Migranti, Lamorgese: ampliare i permessi

IL CASO

ROMA «Vanno aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari», per evitare quello che stava avvenendo a fine dicembre, quando «abbiamo rischiato che finissero i strada» migliaia di persone. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Otto e mezzo, annunciando che sarà questa una delle modifiche ai decreti sicurezza. «Oltre a quello che è stato indicato dal presidente della Repubblica - ha spiegato il ministro - va fatto un discorso più complessivo. Eravamo l'unico paese che era al 28% di permessi umanitari sul totale a fronte di un 3-4% degli altri paesi. Ma non è un bene così come è stato ridotto, dobbiamo prevedere ulteriori categorie». Lamorgese ha anche confermato la riduzione delle multe per le Ong, che dovrebbero tornare all'iniziale previsione da 10 a 50mila euro.

Intanto nuova fumata nera per la giunta del Senato che deve decidere la data del voto sull'autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. Nessuna decisione è stata presa: al momento resta fissato per il 20 gennaio. Prima, cioè, delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria.

E, tuttavia, non è ancora detto che il calendario rimanga quello. Perché la guerra di posizione, in punta di regolamento, tra maggioranza e opposizione, non è affatto conclusa e, anzi, un nuovo capitolo sarà scritto nella capogruppo di palazzo Madama in programma per oggi.

Non si è dunque ripetuto lo scontro di due giorni fa, quando i giallo-rossi sono insorti contro il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, per aver messo ai voti una richiesta pur in assenza dei senatori Pietro Grasso e Michele Giarrusso, impegnati all'estero con la commissione Antimafia, circostanza che toglieva alla maggioranza i numeri necessari.

Se in ufficio di presidenza si fosse arrivati a votare su una modifica del calendario, Pd, M5s, Iv e Leu sarebbero stati battuti. Da qui, la scelta di non avanzare nessuna richiesta. Ma l'obiettivo resta quello di evitare che la Giunta si esprima nel merito del caso prima del voto nelle due Regioni, per provare a spuntare l'arma della propaganda di Matteo Salvini. Che, infatti, rilancia: «Se andrò a processo, sarà un processo politico».

Per la maggioranza, la sospensione dei lavori decisa la scorsa settimana per i giorni dal 20 al 24, vale per tutto. Ed è questa l'interpretazione che proveranno a far passare nella capogruppo convocata per oggi alle 18, provando anche a far esporre la presidente, Elisabetta Alberti Casellati. In quella sede, d'altra parte, i numeri tornano a essere favorevoli, e lo stesso varrebbe se la questione dovesse essere portata all'attenzione dell'aula. Per Gasparri, in realtà, c'è poco da discutere. Dopo aver fatto verifiche «a tutti i livelli» - dice senza chiamare direttamente in causa la seconda carica dello Stato - «non ho riscontrato una cogenza sulla Giunta rispetto a quella decisione». La maggioranza ha di nuovo abbandonato i lavori.

Lo scontro, per ora si gioca sulla data del voto, ma nel merito la maggioranza è pronta a votare compatta a favore dell'autorizzazione a procedere. E questo vale anche per i garantisti di Italia viva. «È come il caso Diciotti», conferma Matteo Renzi. Mentre il successore di Salvini al Viminale, il ministro Luciana Lamorgese, sottolinea: «Nessuno di noi può sottrarsi alla legge».

