Gregoretti, sbarcati i migranti andranno in 5 Paesi europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La situazione si sblocca intorno alle 14 di ieri quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini dà l'autorizzazione allo sbarco dei 116 migranti che si trovano a bordo della Gregoretti. L'ok arriva solo dopo aver avuto la «certezza» che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. Ma il braccio di ferro sui disperati che fuggono dalla Libia non può dirsi comunque finito: il vicepremier ha già provveduto a firmare il divieto d'ingresso, di transito e di sosta nelle acque...