Gregoretti, Salvini consegna sette mail: «Ecco la prova che il governo sapeva tutto» `

IL CASO

ROMA Sette email, partite tra il 26 e il 31 luglio da Palazzo Chigi, dal ministero degli Esteri e da dal Viminale, per gestire lo sbarco dei 131 migranti della nave della Guardia costiera Gregoretti, che dovevano trovare accoglienza in altri paesi Ue. Matteo Salvini chiede alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato di bocciare la richiesta del Tribunale dei ministri, che vuole processarlo per sequestro di persona. L'ex numero uno del Viminale, accusato di avere impedito lo sbarco privando della libertà i profughi, ribadisce che la decisione è stata collegiale, per dimostrarlo allega le email, le dichiarazioni dell'allora vicepremier Luigi Di Maio e del Guardasigilli Alfonso Bonafede e il contratto di governo. Non solo, Salvini si appella anche alla necessità di salvaguardare la sicurezza del Paese dalla minaccia terroristica. Per questo cita le parole del capo del Dis, Gennaro Vecchione, al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale del 13 giugno 2018 e quelle di Giuseppe Conte del 21 novembre 2018 davanti al Copasir che, per Salvini,: «Ha illustrato le attività di contrasto e prevenzione dei fenomeni di terrorismo, proprio attraverso il controllo dei flussi di migranti». Il caso, insomma sarebbe assolutamente sovrapponibile a quello della Diciotti per il quale la giunta, a marzo, ha negato l'autorizzazione a procedere. «Emerge ancora una volta - si legge nella memoria trasmessa al Senato che deciderà il 20 gennaio - che, in linea con la prassi consolidata, la gestione dei migranti non rappresentava l'espressione della volontà autonoma e solitaria del Ministero dell'Interno, bensì una iniziativa del Governo italiano coerente con la politica relativa ai flussi migratori, definita anche nel Contratto di Governo, che non può essere svilita come mera posizione politica avulsa dalla complessiva strategia dell'Esecutivo». L'esame in Giunta comincerà l'8 gennaio: l'incognita sull'esito della vicenda sono i renziani, che non hanno ancora fatto dichiarazioni di voto ma vogliono leggere le carte.

LE EMAIL

La prima email è della tarda mattinata del 26 luglio: Pietro Benassi, consigliere diplomatico di Conte, trasmette agli Stati membri, ma anche al capo della rappresentanza italiana a Bruxelles, Maurizio Massari, la notizia che la commissione europea «su richiesta dell'Italia, sta contattando gli stati membri in vista della redistribuzione delle persone salvate in mare a bordo della Gregoretti, nave della Guardia Costiera» e informa i destinatari sul numero, la nazionalità e le condizioni dei migranti. Tra gli allegati, la corrispondenza tra il ministero degli Esteri e il Viminale sullo stato delle trattative. «Sono in costante contatto con Michou (direttore degli affari interni Ue) - scrive Massari il 26 luglio in un'email indirizzata, tra gli altri al segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni e a Benassi - che a partire da stamattina ha contattato le diverse capitali europee. Per ora hanno risposto quattro Paesi con disponibilità generica a prendere i migranti: Germania, Fra11cia, Irlanda e Lussemburgo...ne prenderebbero, secondo Michou, circa 15 per ciascuno. Michou è fiduciosa che gli altri da lei contattati (Finlandia, Portogallo, Slovenia, Lituania, etc) risponderanno positivamente. Va messo in conto il ritardo nelle risposte dovuto al weekend estivo».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA