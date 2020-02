LA PARTITA

ROMA Matteo Salvini non fa che dire: «Voglio essere processato». Espone il petto alle frecce dei senatori che domani votano sul caso Gregoretti e poi è prontissimo a andare in tribunale e «lì farò valere le mie ragioni davanti a tutti gli italiani. Ho agito per difenderli». Perciò bloccò la nave militare strapiena di immigrati. Il leader che ordinò ai suoi di votare a favore dell'autorizzazione a procedere contro di lui nello scrutinio in Giunta, alla vigilia del voto in Emilia, è tentato di riproporre il bis. E di usare il voto per mandarlo a processo come una ribalta su cui issarsi da eroe patriottico contro la sinistra anti-italiana.

Il Carroccio sta cercando di dissuadere il suo capo: «Devono essere gli altri a mandarti a processo, su di loro così ricadrà il discredito agli occhi degli italiani». L'ex ministra Bongiorno, che da avvocato ha in mano la pratica, continua a insistere dicendo: «Matteo, se siamo noi a dire sì al processo è come se ammettessimo che hai compiuto un reato, e così proprio non è». Di fatto, una decisione non è stata ancora presa su come comportarsi domani in aula. L'ipotesi più probabile è quella di uscire dall'emiciclo e non votare. Ma fino all'ultimo la scelta sarà aperta.

LE TATTICHE

Intanto Salvini proclama: «Mercoledì sarò certamente in aula e non vedo l'ora di andare a processo. E se difendere la patria per qualcuno è un crimine, allora chiariamolo una volta per tutte». Il Pd: «Prima Salvini ha fatto il gradasso, ora fugge e dice ai suoi di non stare in aula». «Scusi Salvini, conferma o scappa?», attacca Piero Grasso. Il leader leghista rilancia il guanto di sfida: «Vado in aula tranquillissimo. È sicuro che passerà la richiesta di processo ai miei danni. Spero solo che facciano in fretta». L'alternativa per il centrodestra sarebbe quella di non presentare alcun ordine del giorno: Lega e Forza Italia affermerebbero che il voto della Giunta - alla vigilia del voto in Emilia - fu sbagliato, e anche l'eventuale intervento di Salvini ribadirebbe la difesa del proprio operato. Il capo leghista ha intanto preparato la sua autodifesa. Uno: «Non si trattava di sequestro, le persone a bordo della Diciotti erano al sicuro e protette». Due: «La discesa a terra era rallentata perché in corso trattative per la redistribuzione dei migranti». Tre: «Va segnalato che il governo tedesco ci ha poi fatto sapere che tre soggetti a bordo erano in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale». Quattro: «Tutto il governo era coinvolto e convinto ad agire come abbiamo fatto». Cinque: «Ho agito per la difesa degli interessi nazionali». Il match è pronto, appuntamento a Palazzo Madama.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA