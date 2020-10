LA GIORNATA

CATANIA «E' bello scoprire che i giudici non sono tutti comunisti!». Una battuta, quella che Matteo Salvini dice nella tavolata del «trionfo» - i leghisti lo chiamano tutti così - dopo che dal tribunale di Catania è tornato giù al porto dove lo aspettano tutti a pranzo. E che applauso per il leader che, dopo le 4 ore in tribunale, compresa la lunga camera di consiglio e mentre per la seconda volta il pm ha chiesto l'archiviazione del caso, sente aria di pericolo scampato. «Un altro paio di volte credo che tornerò in tribunale, ma per ora è andata bene, molto bene».

Con lui, a sorpresa, appare a tavola - tra rossi e bollicine: un brindisi e un altro ancora e «grazie all'avvocato Bongiorno perché da oggi questo e gli altri processi sui migranti imboccano una strada di verità» - la fidanzata Francesca Verdini. Non che il Gup abbia archiviato l'inchiesta sull'ex ministro, quella sarebbe stata una super-vittoria, ma il giudice Nunzio Sarpietro, «uomo libero, sereno e civile», lo ringrazia ripetutamente Salvini, è andato anche oltre le speranze leghiste. «Io avevo detto alla Bongiorno - racconta il leader - di non chiedere che venissero chiamati come persone informati dei fatti Conte, Di Maio e Toninelli. Ma solo la Lamorgese, perché quello che facevamo noi nel governo Conte 1, cercare di collocare i migranti prima di farli sbarcare, sta facendo lei nel Conte 2. No, cara Giulia, le ho detto, lasciamo fuori Conte e gli altri perché tanto è ovvio che abbiamo agito tutti insieme. E se sono, come sono, innocente io lo sono pure loro. Adesso sfileranno tutti a Catania e speriamo che il Gup li tenga poco, perché devono lavorare tanto per i tanti problemi che ha l'Italia e non facciamogli perdere tempo con questa storia».

Fa anche il magnanimo Matteo. Ma non vede l'ora - così dice girando tra i tavoli nel pranzo del sollievo: «Sarà uno spettacolo di verità e di giustizia, anche se Conte per tenersi la poltrona finge di non sapere niente» - di godersi la sfilata imbarazzata dei ministri dell'attuale governo davanti al giudice di Catania. Come proprio Sarpietro ha voluto, per capire meglio ciò che accadde con la Gregoretti.

IL VIAVAI

E dunque: «Ora mi divertità io!», esclama Matteo. I testi eccellenti sfileranno il 20 novembre (Conte e Toninelli) e poi il 4 dicembre (Lamorgese e Di Maio). «A disposizione dei giudici, riferirò tutto ciò che so», reagisce il premier. «Faremo il tifo per loro - raccomanda Salvini ai commensali, con un filo di sarcasmo - perché si liberino dell'ipocrisia e rivendichino il bene che hanno fatto all'Italia in quella vicenda».

Che via vai a Catania ci sarà. Quello di ieri ha riguardato anche Meloni e Tajani. Mini vertice al mattino tra i tre, sulla terrazza dell'Hotel Baia Verde, con gli alleati che hanno portato la solidarietà al leader prima che andasse in tribunale. Un caffè. Ma caffé freddo? «Nooo», dicono i tre, anzi «abbiamo parlato del centrodestra unito che può vincere ovunque a cominciare da Roma nel 2021. Però dopo la photo opportunity Giorgia è andata a fare il suo flash mob di partito e Tajani è corso via per appuntamenti politici forzisti. «Non abbiamo voluto politicizzare troppo la cosa», dicono alla Lega, «sennò ci accusano: il centrodestra vuole dare l'assalto alla magistratura!». Però il pressing il centrodestra lo ha fatto in questi giorni sul tribunale. Macché: «Lo scandalo - annuncia Salvini prima di partire per Milano dove ci sono i figli e a loro è stata la prima telefonata scendendo dalle scale del tribunale: «Amori miei, è andato tutto bene» - è che il Pd oggi a Catania ha manifestato contro il capo dell'opposizione a processo. Neanche in Venezuela accade questo!».

Di sicuro, in Venezuela non accade che un avvocato difensore - nel nostro caso la Bongiorno - mentre sta appoggiata a una parte di marmo nell'aula processuale viene travolta dalla parete che le cade su un piede, tra la caviglia e il tendine. Arriva il 118, con otto sacchetti di ghiaccio e la sedia a rotelle. Giulia viene fatta accomodare su questa carrozzina (gialla) e si presenta così alla conferenza stampa della (temporanea) vittoria. «La colpa è del Guardasigilli Bonafede», grida Salvini, «e gliene chiediamo conto». Bonafede a stretto giro risponde: «Avvieremo verifiche sulle condizioni di quel tribunale». Che per Matteo è quasi diventato un luogo caro. Ma lo sarà di meno per Conte e per gli altri. Preparare i popcorn.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

