Gregoretti, i rosso-gialli: rinvio su Salvini L'ira dell'ex ministro: «Sono senza dignità»

ROMA Una richiesta di rinvio, stando attenti però a non pronunciare la parola «rinvio». In Giunta per le immunità del Senato, ieri la questione si è giocata sul filo del regolamento.

Ma il nodo è tutto politico e sta nella volontà della maggioranza di posticipare a dopo le Regionali del 26 gennaio il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti, rimasta bloccata per sei giorni nel porto di Augusta con 131 persone a bordo la scorsa estate. Il leader della Lega è infatti pronto a sfruttare il rischio di processo per andare all'incasso elettorale, proclamandosi vittima della giustizia per aver difeso i confini italiani. Asso che i rosso-gialli non hanno nessuna intenzione di lasciargli giocare, evidentemente.

LE ACCUSE

La richiesta di posticipare il voto non fa il suo gioco, ma l'ex ministro dell'Interno prova comunque a rigirare la situazione a suo favore e attacca: «Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e dignità». Un accusa rivolta soprattutto al M5S, che quando era con lui in maggioranza, lo aveva salvato sul caso Diciotti. «Senza dignità è chi ha abusato dei suoi poteri per fare propaganda senza mai gestire veramente l'immigrazione», replica Paola Taverna, mentre il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dice esplicitamente che «Salvini usa la giustizia per fini elettorali».

Il leader della Lega, a questo punto, tenta di sfruttare anche l'effetto boomerang nei confronti della maggioranza. Che, infatti, sperava di riuscire a evitare di trovarsi nella situazione di chiedere, di fatto, un rinvio. L'espediente in punta di regolamento, sfruttato dal senatore grillino Matteo Crucioli nella sua richiesta, è infatti legato alla decisione - assunta dalla capogruppo del Senato martedì - di sospendere l'attività del Parlamento nella settimana dal 20 al 24 gennaio proprio per consentire ai parlamentari di essere presenti sul territorio negli ultimi giorni di campagna elettorale. L'esponente pentastellato ha chiesto, dunque, se non ci fosse incompatibilità tra quella decisione e la data del voto su Salvini, già fissata per il 20 gennaio alle 17. Una posizione sostenuta poi anche dagli altri partiti della maggioranza.

L'ORGANO

Per il presidente, l'azzurro Maurizio Gasparri, le cose non stanno però così dal momento che la Giunta, in quanto organismo paragiurisdizionale, non è vincolata se non alla scadenza dei 30 giorni fissata per consegnare il parere all'assemblea. Sarà quindi necessario un approfondimento, che passa anche da un consulto con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.

Solo dopo si capirà quando l'organismo parlamentare sarà chiamato a esprimersi sulla relazione presentata ieri mattina dallo stesso Gasparri in cui si chiede che la Giunta «proponga all'assemblea il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere».

LE RESPONSABILITÀ

A suo giudizio, infatti, il governo sapeva e lo dimostrano numerosi interventi in Parlamento del premier, le mail inviate dal suo consigliere diplomatico, le dichiarazioni del ministro della Giustizia e dell'allora vice Luigi Di Maio. Per Gasparri, infatti, c'e una inconfutabile analogia con la vicenda della Diciotti, su cui il Parlamento ha invece negato l'autorizzazione. Il senatore di Forza Italia ritiene sicuramente «configurabile un coinvolgimento politico-governativo» di Giuseppe Conte, «comprovato innanzitutto dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte dallo stesso operate».

Barbara Acquaviti

