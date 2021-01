IL PROCESSO

ROMA L'udienza si è svolta in un clima sereno ed è stata quasi l'occasione per cercare di ricucire lo strappo. Perché, subito dopo avere dismesso i panni di testimone sentito dal gup di Catania Nunzio Sarpietro come persona informata sui fatti sul caso Gregoretti, che rischia di portare il leader della Lega a processo per sequestro di persona e abuso d'ufficio, Giuseppe Conte ha scambiato qualche battuta con Matteo Salvini. E quando l'ex ministro dell'Interno ha chiesto come stessero andando le cose nei giorni più caldi della nuova crisi di governo, Conte gli ha risposto ridendo: «Potresti darmi una mano tu».

LE ACCUSE

Per quanto riguarda l'udienza, invece, Conte è stato sentito per più di due ore a Palazzo Chigi e ha risposto a tutte le domande del gup Sarpietro e degli avvocati. Matteo Salvini è sul banco degli imputati per aver ritardato lo sbarco di 131 migranti che erano a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera Italiana. Conte, ha spiegato il gup al termine dell'udienza, avrebbe sottolineato che esisteva una linea politica condivisa. Ma il giudice ha specificato che è necessario fare una distinzione tra responsabilità penale e politica: «Sulla ricollocazione dei migranti c'era una politica generale di governo. La coralità delle decisioni atteneva alla metodologia generale, poi i singoli eventi erano curati dai singoli ministri. Il ministro Salvini prima e la ministra Lamorgese dopo. Tra Viminale e Palazzo Chigi non c'è una collaborazione, c'è un indirizzo politico», ha sottolineato il magistrato, che dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio il leader della Lega. E ha aggiunto: «Nella politica generale del governo, quella della ricollocazione era una costante. Il presidente del Consiglio credo sia informato di mille cose, ma non può seguire tutto minuto per minuto. Nelle carte ci sono delle lettere in cui si parla di lavoro di squadra, a livello nazionale, internazionale ed europeo». In sostanza, la posizione tenuta da Conte durante la sua audizione sarebbe questa: il premier guida la politica generale del Governo sull'immigrazione e attiva i contatti con gli altri Paesi europei per la ricollocazione dei migranti che sbarcano in Italia, ma non è entrato nella decisione presa dall'allora ministro dell'Interno di bloccare l'approdo nel porto di Augusta dei 131 migranti a bordo della Gregoretti nel luglio del 2019. Conte ha quindi ricordato di essere intervenuto in altri casi: per la nave Open Arms, per esempio, aveva chiesto a Salvini di far scendere a terra i minori. Mentre per la Diciotti la linea dura era stata avallata dal Governo, ma si trattava di un altro tipo di nave, più attrezzata ad ospitare un numero consistente di persone, e c'era inoltre una controversia con Malta. Con la Gregoretti le cose sarebbero andate diversamente.

LA DIFESA

La difesa di Salvini è soddisfatta e lo è anche il leader della Lega che, prima di entrare nella sede del Governo per l'udienza, ha postato un selfie che lo ritrae con mascherina tricolore: «Qui Palazzo Chigi. Pronto questa mattina al processo. Da ministro ho difeso il Paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli italiani. Ne sono fiero», ha scritto. «Nei giorni di Palamara che svelano il volto peggiore della magistratura, ho trovato un giudice che ha approfondito, ha compreso. Quando ci occuperemo di riforma della giustizia, potremo contare sulla collaborazione di tanti magistrati perbene», ha detto Salvini dopo l'udienza. Il suo difensore, l'avvocato Giulia Bongiorno, ha invece sottolineato che «Conte ha ribadito quanto detto da Salvini. Col governo Conte I c'è stato un cambio di linea sull'immigrazione e si è stabilito che le redistribuzioni dei migranti si decidessero prima degli sbarchi. Il premier ha parlato di gioco di squadra e quella di Salvini non è stata quindi la scelta scellerata di un singolo ministro ma una linea che Conte ha condiviso». Il premier dimissionario, ha aggiunto l'avvocato, ha confermato di essere «stato protagonista» nella politica della redistribuzione prima degli sbarchi.

Di diverso avviso i legali delle parti civili: «Il premier Conte ha chiarito che la decisione sul Place of safety per la Gregoretti è stata presa dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini». L'avvocato di Legambiente, Daniela Ciancimino, ha chiesto «giustizia per questi migranti naufraghi», mentre l'avvocato Antonio Ferroleto, di Arci, ha aggiunto che «la decisione di non farli sbarcare fu un atto amministrativo e non politico». E ancora: «Conte ha detto oggi che non è mai stato coinvolto in modo diretto sull'assegnazione del Pos». La prossima udienza sarà il 19 febbraio a Catania. Verranno sentiti l'allora vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

