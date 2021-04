Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOROMA Nessun reato. Né il sequestro di persona né l'abuso d'ufficio. Le conclusioni della requisitoria del pm catanese Andra Bonomo sul caso Gregoretti erano quasi scontate. Per due volte, prima della decisione del Tribunale dei ministri competente sulla materia, la procura guidata da Carmelo Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini. L'ex numero uno del Viminale, era stato accusato dai pm di Agrigento per avere...