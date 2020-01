Gregoretti, anche i renziani contro Salvini

IL CASO

ROMA «Salvini nella sua memoria ci ha spiegato che il caso della nave Gregoretti è identico a quello della nave Diciotti. Salvini certamente conosce le carte meglio di noi, e se lui dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo identico, votando come per la Diciotti a favore dell'autorizzazione al processo contro Salvini». Dopo giorni i di tentennamenti, il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato scioglie gli indugi. E con il sì dei renziani è molto probabile, quasi certo, che verrà concessa l'autorizzazione a procedere contro Salvini che è accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di migranti a bordo della nave militare Gregoretti.

Però Davide Faraone, capogruppo renziano in Senato dove il 20 gennaio la Giunta dovrà votare sull'autorizzazione a procedere, ancora lascia uno spiraglio: «Lo abbiamo detto sin dall'inizio. Se il caso Gregoretti, per cui la Giunta del Senato è chiamata a decidere se mandare Salvini a processo o meno, fosse sovrapponibile alla vicenda della Diciotti, noi di Italia Viva voteremo in coerenza con quanto fatto a febbraio. Ma lo stabiliremo soltanto studiando le carte». Ancora: «Dobbiamo decidere se mandare a processo una persona, non dobbiamo fare valutazioni politiche o umane, quelle le abbiamo già fatte su Salvini e sono pessime. Non ci piace chi ha deciso di salvarlo o condannarlo a prescindere dal merito, lasciandosi condizionare dall'appartenenza politica e nemmeno chi cambia idea a seconda se Salvini sia o meno un alleato». Chiaro il riferimento ai 5Stelle e al premier Giuseppe Conte che nella primavera scorsa, quando il leader della Lega era ministro dell'Interno, votarono no all'autorizzazione a procedere, mentre ora hanno già annunciato il loro sì.

Sul mancato sbarco dei 131 migranti fermi per 5 giorni sulla Gregoretti, Salvini ha presentato venerdì le proprie memorie difensive. Nel documento il leghista sottolinea che l'interesse pubblico «è evidente» e tutto il governo, Conte in testa, sapeva ed era d'accordo con la linea del Viminale. Del resto il caso è «del tutto sovrapponibile a quello della nave Diciotti» per cui a marzo è stata negata l'autorizzazione a procedere.

IL D-DAY

Mercoledì prossimo in Giunta comincerà la discussione della memoria. Poi la proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri e il 20 gennaio il D-day con il voto della Giunta. Al momento sono 10 i no all'autorizzazione a procedere su 23 componenti.

